Divers sportifs

Coupe du Trône



Après les matches SM-IZK et RCOZ-WST qui ont eu lieu mardi, la Coupe du Trône de football, édition 2017-2018, se poursuivra ce mercredi et jeudi avec la programmation de quatre autres rencontres comptant pour le tour des huitièmes de finale qui se jouera à élimination directe.

Programme avec arbitres :

Mercredi

16h00 : WAF-OD au Complexe sportif de Fès (Abdelaziz Lamssalek)

20h00 : Raja-KAC au Complexe Mohammed V à Casablanca (Abdlouahad Fatihi)

Jeudi

17h00 : OCS-HUSA au terrain El Massira à Safi (Adil Zourak)

20h00 : FUS-DHJ au Complexe Moulay El Hassan à Rabat (Abderrahim Yaagoubi)

Mercredi 26 septembre

18h00 : OCK-RSB au Complexe OCP à Khouribga

WAC-IRT reporté à une date ultérieure.



Championnat

méditerranéen

de gymnastique



La 3ème édition du championnat méditerranéen de gymnastique, catégorie juniors (filles et garçons), sera organisée, du 19 au 21 septembre à Tunis, avec la participation du Maroc, selon la Fédération tunisienne de cette discipline.

"La Tunisie est bien disposée à accueillir cette manifestation internationale, notamment, après l'installation des équipements requis pour ce championnat au palais des sports d'El Menzeh", ajoute la Fédération tunisienne de gymnastique dans un communiqué.

Outre le Maroc et la Tunisie, onze autres pays ont confirmé leur participation à ce tournoi, en l'occurrence, l'Algérie, Chypre, l'Egypte, l'Espagne, la France, l'Italie, le Liban, la Libye, Malte, le Portugal et la Serbie.

La Tunisie abritera en marge de cette compétition la réunion du bureau exécutif de la Confédération méditerranéenne de gymnastique, précise-t-on de même source.

Les deux premières éditions ont été organisées respectivement en Espagne et en Italie, rappelle-t-on.