Divers sportifs

Billetterie du match Maroc-Malawi



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) porte à la connaissance des supporters de l’équipe nationale que l'opération de vente des billets pour le match officiel Maroc-Malawi, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 prévu samedi prochain au Complexe Mohammed V de Casablanca (21H00), a débuté hier lundi pour les billets en ligne via le portail web frmf.ma

Quant à la vente directe dans les guichets, elle commencera aujourd’hui mardi et les prix sont comme suit :

Catégorie III: 30 dhs

Catégorie II: 50 dhs

Catégorie I:100 dhs

Premium: 300 dhs

Catégorie VIP: 600 dhs

Points de vente et de retrait des billets:

A Casablanca: complexe sportif Mohammed V (vente directe dans les guichets), stade Oasis (vente directe dans les guichets), stade Roches Noires (vente directe dans les guichets), complexe Mohammed Benjelloun (vente directe dans les guichets et retrait des billets vendus sur internet), stade Etoile des jeunes (retrait des billets vendus sur internet).

A Rabat: complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan (vente des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur internet).

Horaires d'ouverture des guichets de 9H à 13H et de 14H à 19H.

N.B: Retrait des billets achetés dans les guichets: obligation de fournir la Carte d'Identité Nationale (CIN).

Retrait des billets achetés en ligne: obligation de fournir la CIN.



Liste des U23



La sélection nationale U23 disputera une double confrontation amicale face à son homologue tunisienne les 7 et 10 septembre courant au stade Chedly Zouiten à Tunis.

A cet effet, l'entraîneur du Onze national, Mark Wotte, a convoqué vingt quatre joueurs.

Cette rencontre servira de préparation à l’EN U23 aux prochaines échéances.

Liste des convoqués : El Mehdi Benabid (FUS), Abderrahman Kernan (AMF), El Mahdi Agday (MAT), Mohamed El Hankouri (Feyenoord Rotterdam/PB), Achraf Dari (WAC), Saad Agouzoul (KACM), Hamza REgragui (RSB), Abdelmounaim Boutouil (AS FAR), Anas Bach (FUS), Zouhair Hachimi (OCK), Badr Gaddarine (WAC), Anas Annahach (Almere City/PB), Zakaria Nassik (KACM), Othman Fadiz (ASS), Sofiane Kiyine (Chievo Verone/Ita), Anas Jabroun (RCA), Nassim Boujellab (Schalke 04/All), Zakaria El Wardi (MAT), Mohamed Mourabit (OCS), Ismaïl El Harache (OCK), Bilal Bari (RSB), Youssef Belammari (FUS), Sami Ben Amar (Nimes/Fr) et Abdelkabir Abqar (Malaga CF/Esp).



Trail de Chefchaouen

Les coureurs marocains Rachid Amrani Aamimi et Mohammed Achtout ont remporté les épreuves de 61 km et 30km comptant pour la 3e édition du Trail de Chefchaouen la Traversée, disputée ce week-end avec la participation de 200 concurrents de différentes nationalités.

A l'épreuve de 61 km, El Amrani, originaire de Chefchaouen, a parcouru la distance en 6h26:28, un record de la compétition. La deuxième place est revenue à Fouad El Haddad (8h 33:43) alors que Mohammed Benamar (9h 01:13) a occupé la troisième place.

En revanche, le champion de trail Moudouji Hammou a abandonné au 55ème km et n'a pu terminer la course.

Quant à l'épreuve du 30 km, Achtout s'est imposé en 2h 59:01, suivi en 2e place de Said Areqti (3h 08:35) et d’Abdelkader Mouaziz (3h 21:03).

Côté féminin, la course de 61 km a été remportée par le Française Schmitt Diane (10h13:40), alors que l'épreuve du 30 km a été enlevée par l'autre Française Dumont Hélène (4h43:47).

Organisée par l’Association Sport et solidarité que dirige Karim Mosta, champion du monde d’Ultra marathon en 1994 et 1995, cette manifestation sportive contribue à promouvoir la course en montagne tout en permettant de découvrir les beaux paysages de la région du Nord.

Au fil des éditions, le trail de Chechaouen a gagné son pari de devenir l'un des grands rendez-vous dans le calendrier des courses à pied au Maroc.