Divers sportifs

Assemblée



La Fédération Royale marocaine de tennis de table (FRMTT) tiendra son assemblée générale ordinaire (AGO) au titre de la saison 2017-2018 le 25 août courant à Rabat, annonce la FRMTT.

Cette AGO dont les travaux débuteront à 11H00 connaîtra la présence de l'ensemble des clubs et associations affiliés à la FRMTT.



Manifestation



La Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH) a organisé récemment en partenariat avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) une action de sensibilisation au développement durable, annonce la FRMSPH.

Cette manifestation, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne "Plages Propres 2018", a été caractérisée par un programme de sensibilisation à plusieurs disciplines sportives, à savoir le beach para-volley (parcours fauteuil), le para-tennis de table, le boccia au profit des participants des régions Rabat-Salé, Témara, et Benslimane-Casablanca.

L'événement a connu également la programmation de conférences et débats autour de différentes thématiques.



Sauvetage



Le Raja Athletic Club (RCA), section sauvetage, a remporté le week-end dernier championnat du Maroc côtier saison 2017-2018, indique la Fédération Royale marocaine de sauvetage (FRMS).

Le RCA a été sacré champion du Maroc en cumulant un total de 1494 points au classement général hommes et dames au terme des trois étapes du circuit fédéral organisées dans différentes villes du Royaume. La deuxième place est revenue au club Autoroute du Maroc (ADM) avec 763 points suivi du club Narjiss (CNS) de Rabat, précise la FRMS dans un communiqué.

Par ailleurs, le club Narjiss de Rabat (CNS), section sauvetage, a été sacré champion du Maroc en eau plate saison 2017-2018, indique la FRMS.

Le CNS a dominé le classement par équipes Open avec un total de 802 points au terme des trois étapes du circuit fédéral. La deuxième place est revenue au Raja Club Athletic (RCA) avec 602 points. L'Association de Marrakech complète le Top 3 (222 pts).