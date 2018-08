Divers sportifs

Classement FIFA



Au tout dernier classement FIFA communiqué jeudi, le Onze national a perdu cinq places pour se retrouver désormais 46ème avec un total de 1418 points.

Sur le plan africain, l’équipe du Maroc est devancée par ses homologues de la Tunisie et du Sénégal qui partagent la 24ème loge, ainsi que le Ghana qui occupe le 45ème poste.

Après sa victoire à la Coupe du monde, la France prend la tête du classement de la FIFA, rapportent jeudi les médias du pays.

''Comme on pouvait légitimement s'y attendre, la France, grâce à sa victoire à la Coupe du monde, prend la tête du classement Fifa. L’instance internationale en a fait l’annonce jeudi matin'', indiquent les mêmes sources qui relèvent qu'il s'agit d'une première depuis 2001. Les Bleus n’avaient pas atteint le sommet du classement Fifa depuis mai 2001, période qui suivait le titre mondial (1998) et européen (2000). La Belgique et le Brésil complètent le podium. La Croatie, vice-championne du monde se classe 4ème, après avoir gagné 16 places.

La prochaine actualisation du classement aura lieu le 20 septembre 2018.



Test physique

des arbitres



La Direction nationale des arbitres (DNA) organise le test physique d'avant saison au profit des arbitres Elite 1 (hommes et dames) ce vendredi et des arbitres de l'Elite 2 le lendemain samedi à partir de 8h00 au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Ces examens sont programmés en application du programme annuel de la DNA et en marge des deux stages nationaux organisés au profit des arbitres de l'Elite 1 (20-29 juillet 2018) et de l'Elite 2 (30 juillet au 6 août 2018).