Divers sportifs

Amine Harit



Le footballeur franco-marocain Amine Harit, impliqué dans un accident mortel au Maroc, a été condamné par un tribunal de Marrakech à quatre mois de prison avec sursis et une amende de 8.600 dirhams (780 euros). L'international marocain qui évolue à Schalke 04, vice-champion d'Allemagne, avait été impliqué fin juin dans un accident de la circulation qui a causé la mort d'un piéton à Marrakech. L'accident est survenu alors que le joueur circulait sur une avenue de la ville ocre, où il avait choisi de passer ses vacances après avoir disputé la Coupe du monde en Russie avec la sélection marocaine.

Le milieu offensif âgé de 21 ans avait payé une caution et récupéré son passeport pour regagner mi-juillet son club en Bundesliga.

Né en France de parents marocains, Amine Harit a fait ses débuts professionnels en 2012 au FC Nantes, avant de s'engager l'été dernier pour quatre ans avec Schalke 04.



GP national

de triathlon



La deuxième édition du Grand Prix national de triathlon aura lieu samedi prochain à Mohammédia, à l'initiative du Conseil préfectoral du sport de la ville, en partenariat avec la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMST), annonce un communiqué de l’instance sportive marocaine. S’inscrivant dans le cadre des festivités de la semaine sportive "Mohammedia au cœur de la mer" (31 juillet-5 août), cette étape réunira quelque 300 triathlètes représentant les différents clubs nationaux.

La compétition prendra le départ de la plage centre pour une épreuve de 750 mètres de natation, avant de passer par les différents boulevards et rues du centre-ville qui seront parcourus à vélo sur 20 kilomètres, pour terminer par la course à pied sur 5 kilomètres, qui se déroulera autour du splendide Parc Moulay El Hassan. L’organisation de la 2ème étape du GP de triathlon à Mohammédia s'inscrit dans le cadre de la mise en application de l’accord de partenariat paraphé en 2017 par Nezha Bidouane, présidente de la FRMSPT et Khalid Baghri, président du Conseil préfectoral du sport de Mohammedia.