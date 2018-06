Divers Economie

Environ trois millions de quintaux de céréales prévus durant cette saison agricole dans l'Oriental



La production céréalière dans la région de l’Oriental au titre de la campagne agricole 2017-2018 devrait atteindre quelque trois millions de quintaux, selon des données de la direction régionale de l’agriculture.

La superficie emblavée en céréales lors de cette saison s’élève à 232.600 hectares répartis entre les trois principales céréales, à savoir l’orge (53 %), le blé dur (12 %) et le blé tendre (35 %), précise la même source, affirmant que les résultats de cette année sont ’’encourageants et probants’’.

La superficie moissonnée à la date du 20 juin courant est évaluée à 60.000 hectares avec un rendement total de plus de 912.100 quintaux, soit une moyenne de 15 quintaux par hectare dans les zones bour et 31 dans les zones irriguées.

Pour les responsables de la direction régionale ainsi que pour les agriculteurs, l’actuelle saison agricole est jugée exceptionnelle, et ce à la faveur de plusieurs facteurs dont la pluviométrie, les quantités suffisantes de semences certifiées mises à la disposition des centres de vente et les travaux d’entretien et de traitements phytosanitaires apportés par les agriculteurs. Le cumul des précipitations qu’a connues la région de l’Oriental lors de cette saison agricole, avec une bonne répartition spatiale et temporelle, a atteint à la date du 18 juin environ 293 mm, en hausse de 13 % par rapport à la saison 2016-2017.



La Banque populaire lance "P@YDIRECT", nouveau service de paiement en ligne



La Banque populaire a annoncé avoir enrichi son dispositif d'accompagnement dédié aux opérateurs du commerce extérieur en lançant en partenariat avec sa filiale M2t "P@YDIRECT", un service de paiement en ligne innovant. Lancée dans le cadre de son partenariat avec PORTNET S.A., la solution "P@YDIRECT" permettra à l’ensemble des entreprises abonnées au guichet unique national PortNet le paiement des frais liés aux opérations de commerce extérieur de façon simple, instantanée et en toute sécurité, a expliqué la Banque dans un communiqué.

Intégré au guichet PortNet, ce service de paiement est sécurisé via des codes à usage unique et aussi via un seuil maximum par opération de paiement, a fait savoir la Banque, ajoutant que "P@YDIRECT" est aussi efficace dans la mesure où les entreprises sont libérées des contraintes de déplacement pour leurs transactions de paiement.

Rapide et instantanée, cette solution garantit le paiement en quelques secondes et permet de disposer immédiatement du reçu de paiement, tandis que les transactions de paiement se déroulent en temps réel, a poursuivi la même source.

En plus d’améliorer la compétitivité des opérateurs du secteur, ce service digital "P@YDIRECT" apportera, selon la Banque, une réponse à un enjeu "majeur" portant notamment sur le développement des flux d’échange générés par la chaîne logistique d’importation et d’exportation et contribuera, in fine, à la transformation numérique de cet écosystème stratégique pour l’économie marocaine, conclut le communiqué.