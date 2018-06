Divers Economie

Hausse du trafic aérien

à l’aéroport d’Essaouira-Mogador



Le nombre de passagers ayant transité par l’aéroport international d’Essaouira-Mogador durant les quatre premiers mois de l’année en cours a connu une hausse de 51,19% et ce, comparativement avec la même période de l’année écoulée, selon le dernier rapport de l’Office national des aéroports (ONDA) sur le trafic aérien national. En chiffres, ce pourcentage correspond à un cumul de l’ordre de 34.550 passagers ayant transité par cette plateforme aéroportuaire à fin avril dernier, contre 22.852 passagers à fin avril 2017, précise le rapport. Pour le seul mois d’avril dernier, le nombre de passagers enregistré au niveau de cet aéroport a atteint 10.132, soit une augmentation de 47,40%, par rapport à la même période de l’année précédente où ce nombre a été de l’ordre de 6.847 passagers.

L’aéroport international d’Essaouira-Mogador a enregistré durant l’année 2017 une progression de 22,58%, correspondant à 83.324 passagers, contre seulement 67.977 passagers au titre de l’année 2016.

La tendance haussière enregistrée par l’aéroport international Essaouira-Mogador s’explique par la fluidité à l’échelle nationale en termes notamment de procédures de transit des passagers et de garantie des conditions de confort. Cet aéroport est en outre doté d’équipements ultramodernes qui répondent parfaitement aux standards mondiaux les plus exigeants en matière de sécurité et de sûreté.





Agadir franchit le cap de 1,5 million de nuitées

durant les quatre premiers mois de l’année



La ville d’Agadir a franchi le cap d’un million et demi de nuitées durant les quatre premiers mois de l’année en cours, selon les statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT) Souss-Massa.

Les nuitées ont ainsi progressé de 10,10% passant à 1.512.929 contre 1.374.162 pour la même période de l’année dernière.

L’analyse du cumul des arrivées enregistrées durant les quatre premiers mois de l’année en cours fait ressortir également une augmentation en termes d’arrivées qui sont passées de 301.171 à 333.012 cette année en hausse de 10,57%.

Les touristes français ont réalisé le plus grand nombre de nuitées, soit 361.624 en hausse de 22,32%, suivis des touristes allemands avec 277.363 unités, soit plus de 9,10%alors que les nationaux se classent en troisième position avec 218.762 en recul de 3,07%par rapport aux quatre premiers mois de 2017.

En termes de classement par unité d’hébergement touristique, les villages touristiques viennent en tête avec un total de 481.600 nuitées suivis des hôtels 5 étoiles (321.563 nuitées) et des hôtels classés 4 étoiles (306.977 nuitées).

Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les hôtels classés d’Agadir durant cette période est de 52,51%, indique le CRT précisant que les villages touristiques classés ont atteint un taux de 66,47 suivis des hôtels 5 étoiles avec 64,25%.