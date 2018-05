Divers Economie

Plus de 100.000 touristes ont visité Agadir au mois d’avril



L’activité touristique à Agadir a enregistré une croissance de plus de 3,21 % au mois d’avril écoulé par rapport à la même période de 2017, le nombre d’arrivées ayant atteint 100.847 touristes contre 98.683.

Selon les statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa, les Marocains arrivent en tête de la clientèle des différents établissements d’hébergement touristique, soit un total de 36.715 visiteurs.

Le marché français arrive en seconde position avec 18.442 touristes contre 15.651 un an auparavant, en progression de 17,83 % suivi du marché allemand qui a, néanmoins, accusé un net recul de 28,74 %, avec 8.741

visiteurs.

Les arrivées en provenance du Royaume-Uni ont augmenté, par contre, de 2,07 % pour atteindre 7.932 touristes.

En termes de classement par unités d’hébergement, les hôtels classés 4 étoiles viennent en première position avec 22.828 touristes durant le mois d'avril de cette année, suivis des clubs de vacances avec 20.012 et des hôtels classés 5 étoiles avec 17.298 visiteurs.

Par ailleurs, selon les données du CRT, le taux d’occupation moyen a progressé de 4 %, passant à 54 % contre 51,83 % pour la même période de l'année dernière.



Hausse des recettes nettes fiscales en 2017



Les recettes nettes fiscales ont atteint 128,565 milliards de dirhams (MMDH) en 2017, soit une hausse de 6,32% par rapport à l'exercice précédent, indique la Direction générale des impôts (DGI).

En 2017, les recettes de l’IS se sont élevées à 50,573 MMDH, en progression de 14% par rapport à l’année précédente, boostées par l’augmentation substantielle de 6,65 MMDH des versements bruts spontanés, relève la DGI dans son rapport d’activité 2017.

Quant aux recettes nettes de l’IR, elles ont atteint 39,416 MMDH à fin décembre 2017 (+1,9%) par rapport à 2016, portées par la hausse des recettes brutes spontanées de l’IR professionnel (+231 MDH) et de l’IR sur les produits des actions (+216 MDH), ajoute la même source.

Pour leur part, les recettes nettes de la TVA à l’intérieur ont augmenté de 2,9% à 25,948 MMDH en lien principalement avec une augmentation de 812 MDH des versements bruts spontanés.

S’agissant des droits d’enregistrement et du timbre, les recettes nettes ont accusé une baisse de 5,6% à 15,669 MDH par rapport à 2016. Toutefois, les recettes de la taxe sur les contrats d’assurances et les recettes de la TSAVA ont connu un bond de 154 MDH chacune, soit un total de +308 MDH.