Divers Economie

Maroc Telecom porte à 61% sa participation

au capital de sa filiale burkinabé



Maroc Telecom a annoncé récemment avoir finalisé l’acquisition de 10% du capital d’Onatel sur la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan, portant ainsi à 61% sa participation au capital de sa filiale burkinabé.

Cette transaction, d’un montant de 41 millions d’euros, a été réalisée à un cours de 8.000 francs CFA par action, indique Maroc Telecom dans un communiqué. Créé en 1987 à partir de la scission de l’Office des postes et télécommunications (OPT), Onatel S.A est l’opérateur leader au Burkina Faso. Maroc Telecom avait noué un partenariat stratégique avec ce pays à la faveur de la privatisation de l’opérateur en 2006.



Amélioration du taux de remplissage des barrages entre les 6 et 16 avril



Le taux de remplissage des barrages nationaux s’est amélioré de 5 pc entre les 6 et 16 avril, passant de 64,2% à 69,2%, soit un taux de 10,5 milliards de m3, selon des données de la situation hydraulique, rendues publiques par le secrétariat d’Etat chargé de l’eau. Le Maroc a connu d’importantes précipitations qui ont varié, du 6 au 16 avril, entre 100 et 120 mm dans le bassin de Tanger, de 60 et 100 mm dans les bassins de Sebou, Loukkos et les bassins méditerranéens de l’Ouest et de 30 et 60 mm dans les bassins de l’Oum Er Rbia, Tansift et Bouregreg, alors que les bassins de Souss-Massa, Moulouya et les bassins méditerranéens de l’Est ont enregistré moins de 30 mm.

Grâce à ces précipitations, le taux de remplissage des réserves hydrauliques s’est nettement amélioré en raison d’un important cumul pluviométrique dans plusieurs barrages, estimé à environ 1,3 milliard de m3. Par ailleurs, les barrages d’Oued El Makhazine, Sidi Mohamed Ben Abdellah, Bouhouda, El Kansera, Sahla, Bab Louta et d’autres ont enregistré un taux de remplissage de 100%.

Le secrétariat d’Etat prévoit encore l’amélioration, durant les prochains jours, du niveau des réserves hydrauliques des barrages et des nappes phréatiques qui vont couvrir les besoins en eau potable des différentes villes et des cercles d’irrigation.