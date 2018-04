Divers Economie

L’aéroport Nador-Al Aroui enregistre une hausse de son trafic des passagers en mars



Le nombre de passagers ayant utilisé l'aéroport Nador-Al Aroui durant le mois de mars dernier s’est élevé à 51.661 contre 46.940 durant la même période de l’année 2017, soit une hausse de 10,06%.

Selon un rapport de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport, durant cette période, se répartissent entre 27.097 à l'arrivée et 24.564 au départ, contre respectivement 24.767 et 22.173 en mars 2017.

Durant le même mois, l'aéroport a enregistré 404 mouvements d'avions contre 407 en mars 2017, précise-t-on.

En 2017, 702.689 passagers ont utilisé cette plateforme aéroportuaire, contre 644.980 lors de l'année 2016, en progression de 8,95%.

La ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpellier (France), Madrid, Barcelone, Majorque et Gérone (Espagne), Frankfurt, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).



Attijariwafa Bank Europe étoffe sa gamme d'assurance en France



Attijariwafa Bank-Europe vient de lancer une nouvelle offre d’assurance pour ses clients en France leur permettant de se protéger contre la perte et le vol de leurs effets personnels et des smartphones ainsi que contre l’utilisation frauduleuse de moyens de paiement, a annoncé le Groupe dans un communiqué.

Lancée en partenariat avec Garantie privée, filiale d’EALIS Group, cette offre d’assurance permet aux souscripteurs de bénéficier moyennant 15 euros par an de cinq garanties. Il s’agit de garanties contre l’utilisation frauduleuse des moyens de paiement après vol ou perte, la perte ou le vol de ses clefs et papiers officiels (passeport, carte d’identité), et contre toute agression aboutissant à un vol d’espèces avec un remboursement de la somme dérobée.

Il est également question de garantie pour la re-fabrication de la carte bancaire avec remboursement des frais de renouvellement, et sur la maroquinerie (portefeuille ou portemonnaie).

Cette offre est commercialisée de deux façons différentes. Le client pourra y souscrire directement ou à travers Attijari’Pack, qui est une offre packagée regroupant l’essentiel des produits des gammes «Banque au quotidien» et «Transferts», dans lequel elle sera comprise.

Pour ce qui est de l’assurance smartphone, cette dernière permet aux clients de bénéficier d’un remboursement en cas de casse, d’oxydation ou de vol, et ce à partir de 24€ par an.

Les souscripteurs de cette assurance sont aussi couverts en cas d’utilisation de leurs cartes SIM pour effectuer des communications frauduleuses.

Grâce à cette nouvelle offre d’assurance, Attijariwafa Bank-Europe enrichit sa gamme de produits et services pour répondre aux besoins et attentes de ses clients en proposant à ces derniers des produits d’assurance de qualité.