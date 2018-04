Divers Economie

Port Tanger Med affiche des indicateurs en nette progression au premier trimestre



Les différents indicateurs du port Tanger Med ont enregistré une nette progression pour la majeure partie des activités portuaires, indique l'Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA).

Le nombre de conteneurs traités sur les deux terminaux à conteneurs TC1 et TC2 pour ce premier trimestre est de 788.774 EVP, affichant ainsi une croissance de 3% par rapport à la même période de 2017, précise un rapport sur l'activité portuaire de TMPA.

Concernant le trafic de camions TIR, celui-ci a enregistré à son tour une croissance de 12%, depuis le début du mois de janvier jusqu’à fin mars, avec 90.008 unités traitées, fait savoir la même source.

S’agissant du trafic de véhicules, un total de 110.756 véhicules ont été manutentionnés sur les deux terminaux à véhicules durant le premier trimestre de 2018, en croissance de 24%, note encore le rapport, précisant que 90.171 véhicules ont été manutentionnés au terminal de Renault, dont 71.823 destinés à l’export provenant de l’usine Renault Tanger Med.

Le transbordement de véhicules, traité dans le terminal Véhicules Common User, a enregistré un total de 19.905, ajoute le rapport.

Selon la même source, un total de 373.343 passagers ont transité par le port durant le premier trimestre de 2018, en baisse de 12% par rapport à la même période de 2017.

De son côté, le trafic hydrocarbures au port Tanger Med a connu, au cours de ce premier trimestre, une légère baisse avoisinant les 5% par rapport à la même période de 2017, en enregistrant un total de 1.446.332 tonnes d’hydrocarbures traités.



L’édition 2018 des Community days au profit de l'éducation entrepreneuriale de jeunes collégiens se poursuit en avril



La Fondation Attijariwafa bank, en partenariat avec l’Association Injaz Al-Maghrib, a organisé, tout au long du mois de mars, la 3e édition des Community days "AWB EMC BUZZ" au profit de l’éducation de jeunes collégiens, autour de la thématique de la Journée internationale des droits de la femme.

Déclinée en 3 phases, les 10, 24 et 31 mars, l’édition 2018 des Community days vise à initier les jeunes collégiens à l’entrepreneuriat et les sensibiliser au rôle phare de la femme dans la société, indique la Fondation Attijariwafa bank dans un communiqué.