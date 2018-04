Divers Economie

Le dirham s'apprécie de 0,23% vis-à-vis

de l'euro entre le 29 mars et le 4 avril



Le dirham s'est apprécié de 0,23% par rapport à l’euro et s'est déprécié de 0,59% vis-à-vis du dollar au cours de la période allant du 29 mars au 4 avril 2018, selon les indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM).

Durant cette période, les réserves internationales nettes se sont établies à 231,7 milliards de dirhams (MMDH), quasiment inchangées d’une semaine à l’autre, mais en baisse de 4,9% en glissement annuel, indique BAM, précisant qu'au cours de la même période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché de change.

Concernant ses interventions sur le marché monétaire, Bank Al-Maghrib fait savoir avoir injecté un montant total de 54,9 MMDH, dont 50 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres et 3,4 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME.

Du 29 mars au 4 avril, le taux interbancaire s’est élevé à 2,30%, tandis que le volume des échanges a atteint 5,4 MMDH contre 3,8 MMDH une semaine auparavant, ajoute la Banque centrale.

S'agissant des indicateurs boursiers, le MASI s'est déprécié de 1% sur la même période, ramenant sa performance depuis le début de l’année à 4,1%, relève BAM, ajoutant que le volume global des échanges s’est établi à 712,9 millions de dirhams (MDH) contre 1,1 MMDH la semaine dernière.

Sur le marché central, le chiffre d’affaires s’est situé à 141,1 MDH en moyenne contre 177,3 MDH une semaine auparavant, selon la même source.



Le volume des importations ivoiriennes

estimé à 15,2 milliards d'euros



Le volume des importations opérées par la Côte d'Ivoire est "de l'ordre de 10.000 milliards F CFA", soit environ 15,2 milliards d'euros, selon le ministre ivoirien du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.

"Le volume des importations en Côte d'Ivoire est de l’ordre de 10.000 milliards F CFA. Donc, si nous transformons une partie des productions locales, cela aura un impact conséquent sur la croissance économique", a fait savoir, vendredi, M. Diarrassouba, lors des "Jeudis" de la coalition au pouvoir (RHDP), un rendez-vous périodique visant à expliquer les actions entreprises par le gouvernement.

"Malgré cela, notre balance commerciale est excédentaire. Les exportations sont au-delà des importations et on constate que le volume des produits fabriqués localement s’améliore", a rassuré le ministre ivoirien.

Le gouvernement oeuvre pour que l’offre de la production agricole et industrielle soit améliorée, raison pour laquelle "nous encourageons les investissements privés pour que des industries puissent être créées en Côte d'Ivoire", a-t-il ajouté.

Pour pouvoir concrétiser son ambition d’être un pays émergent en 2020, l’Etat ivoirien a mis en place un Plan national de développement (PND), dont l'enveloppe budgétaire est estimée à 30.000 milliards F CFA étalé sur la période 2016-2020.