Divers Economie

Le Maroc soutient les initiatives de la BAD visant

à renforcer ses capacités de financement



Le ministre de l'Economie et des Finances, Mohammed Boussaid, a réitéré, récemment à Abidjan, le soutien de principe du Maroc aux initiatives de la Banque africaine de développement (BAD) visant à renforcer ses capacités de financement pour lui permettre de mieux répondre aux exigences du développement de l’Afrique et aux besoins de ses Etats membres.

M. Boussaid a réitéré cette position lors d'une réunion spéciale organisée par le président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, avec les gouverneurs de la Banque de la région de l’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Libye, Algérie, Mauritanie et Egypte), a indiqué le ministère de l’Economie et des Finances dans un communiqué.

Cette réunion a été consacrée aux discussions, notamment, de la question de la 7e augmentation générale du capital de la BAD qui devrait accroître la capacité de financement de cette Banque pour la réalisation de ses objectifs dans le cadre de ses cinq priorités "High5", à savoir éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines.



Meknès enregistre une hausse des nuitées touristiques



Les nuitées touristiques dans les établissements hôteliers d'hébergement classés de la ville de Meknès ont connu une hausse de 14% en 2017, en comparaison avec une année auparavant. 227.199 nuitées ont été réalisées durant l’année 2017, contre 199.461 nuitées durant 2016, selon des données statistiques de l’Observatoire national du tourisme. Cette tendance haussière est due aux principaux marchés émetteurs, dont la France, les Etats-Unis, l’Allemagne, les pays arabes, l’Espagne, la Belgique, la Hollande et l’Italie, relève la même source.

La durée moyenne du séjour à Meknès en 2017 était de 1,5 jour, soit un taux presque identique à celui réalisé pendant l’année d’avant, note la même source.

Quant au taux d’occupation, il était de 25% en 2017 contre 23% l’année précédente.

Pour le seul mois de décembre dernier, les nuitées enregistrées durant cette période ont été de l’ordre de 16.304 contre 17.799, soit une baisse de 8%.

Au niveau national, le secteur du tourisme a enregistré une année ‘’exceptionnelle’’ en 2017, avec une forte croissance du nombre d'arrivées de touristes non-résidents, des nuitées dans les établissements hôteliers classés et des recettes en devises, indique le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale.

Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que le nombre d'arrivées des touristes aux postes frontières s'est élevé à 11,35 millions en 2017, en hausse de 10% par rapport à 2016, soit plus de 1 million de touristes supplémentaires.