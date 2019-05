Distinction des athlètes marocains au Meeting international pour personnes handicapées

Les athlètes marocains ont brillé lors de la 4è édition du Meeting international d’athlétisme pour personnes handicapées, disputée durant trois jours au Grand Stade de Marrakech.

Avec 83 médailles, dont 26 en or, 35 en argent et 22 en bronze, le Maroc a occupé la première place dans le tableau final des médailles.

La Tunisie est arrivée en deuxième position avec 29 médailles suivie de l’Algérie avec 14 médailles, confirmant ainsi la domination maghrébine sur ce meeting.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisée par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH) sous l’égide du Comité paralympique international (IPC), cette manifestation sportive de trois jours a réuni 350 champions, dont plusieurs recordmans et champions du monde représentant 33 pays.

Ce meeting est une étape importante pour les athlètes participants étant donné qu'il est qualificatif pour le Championnat du monde prévu à Dubaï en novembre 2019 ainsi qu’aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

Plusieurs records mondiaux ont été pulvérisés lors de cette 4è édition.

Au programme de cet événement sportif international figurent des formations en entraînement d’athlétisme au profit des athlètes filles des pays africains (20-22 avril), une formation sur le thème "Organisation d’un événement sportif d’athlétisme" au profit des dirigeants africains (23-24 avril) encadrées par des experts de l’IPC ainsi qu’une formation au profit des arbitres d’athlétisme sur les techniques d’arbitrage des grandes manifestations de la discipline.

Outre le Maroc, cette 4è édition connaît la participation des pays suivants: Cameroun, Burundi, Congo, RD Congo, Ouganda, Côte d’Ivoire, Kenya, république Centrafricaine, Mali, Togo, Algérie, Tunisie, Libye, Kazakhstan, Inde, Iraq, Egypte, Ethiopie, Madagascar, Malawi, Namibie, Pakistan, Île Maurice, Rwanda, Sénégal, Grèce, Japon, Hongrie, Bahreïn, Oman, République Tchèque et Arabie Saoudite.