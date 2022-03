Discussion autour d' un système d'information sur les migrations internationales de la main d'œuvre au Maroc

Le Haut-Commissariat au plan a organisé, les 24 et 25 février 2022 à Rabat, en partenariat avec le Bureau international du travail (BIT), un atelier technique sous le thème "Vers un système d'information intégré et harmonisé sur les migrations internationales de la main d'œuvre au Maroc", avec l'appui financier de la Coopération italienne (AICS) et de l'Union européenne (UE). Cet atelier s'inscrit dans un processus d'amélioration des statistiques sur les migrations internationales de la main d'œuvre en vue de les intégrer dans un système d'information cohérent et harmonisé, indique le HCP dans un communiqué. Il a fait suite à une série de concertations multilatérales et bilatérales qui ont regroupé les institutions marocaines productrices des données sur la migration internationale (ministère de l'Intérieur, Direction générales de la sûreté nationale, ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ministère de l'Insertion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences et la Caisse nationale de sécurité sociale), les organisations d'employeurs et de travailleurs et les différentes agences internationales, fait savoir la même source. Cet atelier a permis d'initier une dynamique de réflexion autour des premiers jalons d'un système d'information intégré et harmonisé des statistiques de la migration de la main d'œuvre et d'identifier les limites et les défaillances des systèmes d'information des institutions productrices concernées, ainsi que leurs besoins en renforcement de capacités Il s'agit aussi de développer un consensus sur un plan d'action opérationnel pour l'amélioration effective de ce système d'information et de créer un groupe de travail institutionnel constitué des points focaux représentant les principales institutions productrices des données sur la migration internationale afin de mettre en œuvre les principales mesures et actions nécessaires à la mise en place et à la pérennisation d'un système d'information intégré et harmonisé des statistiques de la migration internationale.