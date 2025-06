Diaz "forfait", Ezzalzouli "incertain"

Brahim Diaz sera forfait pour les deux prochains matchs amicaux des Lions de l’Atlas face à la Tunisie et le Bénin, a affirmé le médecin de l’équipe nationale, Christophe Boudoux, ajoutant que Abdessamad Ezzalzouli reste "très" incertain".



"Diaz sera absent. Il faut le dire tout de suite. Sa lésion n'est pas récupérable", a indiqué Dr. Boudoux dans une courte vidéo publiée sur la chaîne "Youtube" de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



Par ailleurs, le médecin de la sélection nationale a évoqué un "accord trouvé" avec le Club Bruges afin de ménager Chemsdine Talbi et "connaître l'exactitude de sa blessure", alors que Nayef Aguerd, Romain Saïss et Noussair Mazraoui sont aussi forfaits pour blessure.



Les deux matchs face à la Tunisie et le Bénin sont prévus, respectivement, les 6 et 9 juin au Complexe sportif de Fès.