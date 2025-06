Coupe internationale Mohammed VI de karaté: Prestation honorable des champions marocains

La prestation des karatékas marocains a été honorable lors de la Coupe internationale Mohammed VI, dont la 19ème édition s’est clôturée dimanche à Rabat, a indiqué le directeur du tournoi, Zitouni Metiout.



Grâce à leur rendement, des karatékas marocains ont gagné des places dans le classement mondial et se sont qualifiés aux Mondiaux prévus aux Caire (27-30 novembre) et aux Jeux mondiaux de l’année prochaine, a affirmé M. Metiout à la MAP.



Cette édition a été marquée par les médailles de bronze des Marocains Hamza Sam en kumite (-84 kg) et Aya En-Nesyry en kata.

Pour M. Metiout, le résultat d’En-Nesyry est “excellent”, dans une spécialité qui constitue la chasse gardée des Japonais.



Evoquant le niveau technique, le directeur du tournoi l’a qualifié de distingué, avec des combats âprement disputés entre des participants classés parmi le top-32 mondial.



Cette édition a connu un franc succès, avec 1200 participants de 80 pays, s’est-il félicité, affirmant que l’organisation de cet événement sportif traduit le développement important du sport au Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



Cette prestigieuse compétition, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et placée sous l’égide de la Fédération Mondiale de Karaté (WKF), a connu une participation sans précédent d’athlètes, d’entraîneurs, d’arbitres, de cadres techniques et de membres officiels représentant plus de 80 pays.