Di Maria de retour au Benfica Lisbonne

Le champion du monde argentin Angel Di Maria s'est engagé avec le Benfica, retrouvant un club avec lequel il a évolué à son arrivée en Europe, a annoncé mercredi le club portugais sur son site internet.



Agé de 35 ans, l'attaquant passé par le Real Madrid, Manchester United, le PSG et la Juventus Turin, avait annoncé début juin qu'il quittait le club italien. Ciblé par l'Arabie saoudite, il a préféré retourner au Benfica, où il a joué de 2007 à 2010.



Il y était attendu jeudi, et les supporters étaient invités à venir l'accueillir "sur la place du Centenaire, à côté de la statue du Roi Eusebio, au Stade de la Luz" à partir de 19h04, précise le club fondé en... 1904.



Dans sa story sur Instagram, l'Argentin a reposté un montage de deux photos datant de son premier passage au Benfica avec pour légende: "On retourne toujours sur les lieux où on a été heureux".

Le club portugais n'a pas précisé la durée de son engagement



Passeur génial, buteur des grandes occasions et meilleur acolyte de Lionel Messi en sélection argentine, Di Maria a remporté la Ligue des champions 2014 et le championnat d'Espagne 2012 avec le Real Madrid. Il a été cinq fois champion de France avec le PSG entre 2016 et 2022, et champion du Portugal en 2010 avec Benfica.



Il n'aura passé qu'une seule saison à la Juve, où il était arrivé libre après sept saisons à Paris. Il y a joué 40 matches, pour huit buts marqués, mais n'est pas parvenu à remporter de titre.

Brillant mais altruiste ("Je préfère faire une passe décisive que marquer un but. C'est ça qui me comble", a-t-il dit), Di Maria a accompli son plus grand rêve en décembre dernier en remportant le Mondial sous le maillot de l'Argentine.



Célèbre pour ses célébrations de but où il forme un coeur avec ses doigts, il a appris le foot chez lui, à Rosario, sa ville natale qui est aussi celle de Messi.



Déjà plus fort que les autres, le gamin génial quoique chétif avait été repéré par Rosario Central, l'un des deux grands clubs de la ville avec les Newell's Old Boys, avant que le Benfica ne le repère, à 19 ans, et ne lui ouvre tout grand les frontières de l'Europe.