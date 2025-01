Deuxième édition des «Foulées féminines de la victoire» à Zagora

La Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), organisera, samedi prochain à Zagora, la deuxième étape de la deuxième édition des "Foulées féminines de la victoire".



Le départ de cette manifestation sportive de 4 km, organisée en partenariat avec la préfecture de la province de Zagora sous le slogan « Je cours selon mes capacités », sera donné à 11 heures de la place de la Corniche , avec la participation de femmes de diverses couches sociales et tranches d'âges, indique un communiqué de la FRMSPT.



Selon la même source, l'organisation de cette manifestation sportive intervient dans le cadre de la commémoration du 81ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, qui marque une épopée glorieuse dans les annales de la lutte nationale pour le recouvrement de l’indépendance et le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.



A rappeler que la FRMSPT avait organisé les 19 et 20 janvier 2024, une caravane nationale omnisports dans la commune d'Agdz et la ville de Zagora, qui comportait une panoplie de sports individuels et collectifs, d'activités éducatives et ludiques ainsi que des jeux traditionnels.



La journée du 21 janvier, poursuit le communiqué, était consacrée aux "Foulées féminines de la victoire", marquées par une participation massive (plus de 5.000 participantes) des élèves relevant des établissements de l'enseignement secondaire, outre des femmes de diverses franges sociales, y compris des étrangères.



Il est à noter que la ville de Nador a abrité le 12 octobre dernier, la première étape de la deuxième édition des « Foulées féminines de la victoire », à l'occasion de la Journée nationale de la femme, et qui a vu la participation intense des jeunes filles et des femmes issues de différentes couches sociales de la ville et de sa banlieue.



Les troisième, quatrième et cinquième étapes des « Foulées féminines de la victoire » auront lieu respectivement dans les villes de Benguerir (22 février), Médiouna (6 avril) et Rabat (13 avril), conclut le communiqué.