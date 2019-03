Deux points de perdus pour le KACM et le CRA

Le KACM s’est contenté d’un match nul, un partout, face au CRA lors du match qui les a opposés au grand stade de Marrakech pour le compte de la 21e journée du championnat national de football Maroc Telecom élite 1. Un match qui devait permettre aux locaux d’espérer s’éloigner de la zone de turbulences, mais c’était sans compter sur la détermination des Hoceimis qui s’étaient déplacés à Marrakech avec l’intention de sortir avec moins de dégâts.

Au début de la rencontre, les Marrakchis ont essayé de surprendre l’adversaire, sauf que ce sont les visiteurs qui sont parvenus à ouvrir la marque au quart d’heure de jeu par le biais de Fikri. La réaction des hommes de Bennis ne s’est pas fait attendre puisque Amimi a offert l’égalisation aux siens à cinq minutes de la fin de la première période. En seconde mi- temps, le rythme a baissé et les quelques occasions créées de part et d’autre n’ont donné l’avantage à aucune des deux protagonistes qui avaient vraiment besoin des trois points pour fuir le bas du classement.

Un nul qui n’a servi aucune équipe puisque le KACM est toujours lanterne rouge avec 19 points alors que le CRA est avant-dernier avec 20 unités au compteur.

Lors de la conférence de presse d’après match, Manuel Lopez, l’entraîneur adjoint du CRA s’est dit satisfait du résultat et du rendement des joueurs qui ont donné le meilleur d’eux- mêmes, ajoutant que la semaine était dure pour eux et que les conditions du déplacement n’étaient pas meilleures. Lopez qui ne voulait pas donner de réponse quant à l’absence de l’entraîneur Benali, a dit qu’un grand travail attend le groupe qui continuera de croire en ses chances jusqu’à la fin.

De son côté, Azzedine Bennis, l’entraîneur du KACM s’est montré très déçu du résultat car il comptait sur une victoire qui donnerait plus de confiance et de sérénité à ses joueurs, ajoutant que le moral du groupe est au plus bas, tout en espérant que son équipe monter un autre visage et donc jouer ses chances jusqu’au bout.