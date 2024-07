Dette privée: L'encours augmente à 262,9 MMDH à fin avril

L'encours de la dette privée s'est établi à 262,9 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril dernier, en progression de 3,54% par rapport à la même période un an auparavant, selon le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS).



"L'endettement net des émetteurs non-financiers par appel public à l'épargne reste à un niveau globalement maîtrisé malgré une légère augmentation en 2023. Il s'établit à 53% des fonds propres pour les émetteurs cotés et à 80% pour les émetteurs non cotés", indique Bank Al-Maghrib (BAM) dans un communiqué sur la 19ème réunion du CCSRS.



Lors de cette réunion, le CCSRS a salué les efforts déployés pour parachever la mise en conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).



Cette conformité a été entérinée par le GAFIMOAN (Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord) lors de sa réunion plénière tenue à Manama en mai 2024.