Des traces d'écran solaire dans le sang

Selon une étude, certains composés des crèmes solaires pénétreraient dans le sang à des niveaux plus importants que prévu. Des chercheurs de la Food and drug administration américaine (FDA) ont demandé à 24 personnes d'appliquer soigneusement de la crème solaire sur tous les endroits du corps exposés au soleil, quatre fois par jour pendant quatre jours. L'objectif était de déterminer quelle quantité d'ingrédients est absorbée par l'organisme. Tous ont testé des formulations différentes (un spray, une lotion ou une crème) d'écrans solaires disponibles dans le commerce aux Etats-Unis.

Leurs résultats, publiés dans le Jama, indiquent que des concentrations dans le sang supérieures à 0.5 ng/mL (le seuil recommandé par la FDA) ont été atteints pour tous les produits testés après quatre applications, dès le premier jour. Certains atteignaient même 40 fois la concentration recommandée dans le sang.

"Ces résultats n'indiquent pas que les personnes devraient s'abstenir d'utiliser un écran solaire. Mais nous allons demander des tests d'innocuité supplémentaires aux fabricants", a déclaré Theresa Michele, directrice de la division des médicaments en vente libre à la FDA.

"Il est très important que les gens utilisent des crèmes solaires, d'autant plus que le nombre de cancers de la peau augmente".