Des solutions sur mesure et une offre de crédits très diversifiée au Salon Auto-Expo

La 11ème édition du Salon de l’automobile “Auto-Expo”, qui se tient du 10 au 22 courant à Casablanca, est marquée par une forte présence des établissements de financement, qui proposent aux visiteurs des solutions sur mesure et une offre de crédits très diversifiée.

Des offres de crédit allant du financement à 100%, en passant par le leasing ou la location longue durée avec option d’achat sont offertes par les établissements de financement qui rivalisent d’ingéniosité pour séduire d’éventuels et futurs acquéreurs, rapporte la MAP.

Cette manifestation bisannuelle, qui se déroule pour la première fois dans la zone de l’ancien aéroport Casa-Anfa, est marquée cette année par l’entrée en lice des banques participatives qui offrent la “Mourabaha automobile”, une formule de financement récemment autorisée par la tutelle (Bank Al Maghrib et Conseil supérieur des oulémas) et lancée par une partie des établissements participatifs.

A côté des stands des établissements classiques, Bank Assafa, Bank Al Yousr, Umnia Bank et BTI Bank sont tous présents à cette grand-messe de l’automobile pour renseigner les clients potentiels, faire des simulations et, in fine, collecter les premières demandes de financement.

Force est de constater que la formule “Mourabaha” a toutes les chances de séduire les acheteurs de voitures. Outre la conformité à la charia, elle peut être financièrement intéressante.

Le financement peut couvrir 100% du prix d’achat du véhicule et s’étaler sur une période de 7 ans. En plus, aucun frais de dossier n’est exigé car considéré comme non conforme à la charia.

Pour faire face à cette concurrence, les banques classiques proposent, pour leur part, une pléthore de solutions distinctes et complémentaires afin de toucher tous les segments de leur clientèle.

Dans ce sens, Mustapha Ichkaran, chargé du financement automobile à Eqdom, société spécialisée dans le crédit à la consommation, a déclaré à la MAP que son établissement propose aux visiteurs du salon “plusieurs modes de financement pour achat ou location longue durée”, notant que l’objectif est de “satisfaire chaque client en lui offrant une solution sur mesure et un package de services et privilèges”.

De son côté, Chokri Boujemîi, directeur des partenariats commerciaux à Wafasalaf, a expliqué que la filiale d’Attijariwafa bank a mis en avant trois solutions distinctes et complémentaires, à savoir un financement basé sur le principe de location avec option d’achat, exclusivement destiné aux sociétés, un crédit amortissable destiné aux fonctionnaires pouvant atteindre les 100% du montant d’achat sur une période allant jusqu’à 84 mois, ainsi qu’un produit basé sur le principe du leasing, destiné aux particuliers qui cherchent des mensualités de 36 à 60 mois après avoir initialement versé des apports jusqu’à 50% du prix du véhicule et des échéances.

La 11è édition du Salon de l’automobile, initiée par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaît la participation de plus de 50 exposants, dont 33 marques d’automobiles et 13 marques de motos. Près de 400 modèles sont exposés dans ce salon aménagé sur un espace de 80.000m², qui rassemble plus d’une vingtaine de stands de banques et de sociétés de financement et d’assurance et cible plus de 200.000 visiteurs attendus.

D’après les organisateurs, l’édition 2018, très attendue par les distributeurs et les acheteurs, ne manquera pas de dynamiser l’activité du secteur notamment après la progression des ventes en 2017 (168.593 de voitures neuves vendues soit +3,3% par rapport à 2016).