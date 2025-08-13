Des milliers de patients face à une double peine : Hôpitaux sans morphine

Dans les hôpitaux où l’on traite les malades atteints de cancer ou de pathologies chroniques, ce sont des cris de souffrance qui résonnent ces dernières semaines. Car au-delà de la maladie elle-même, ces patients affrontent un mal supplémentaire : l’absence de morphine, ce médicament indispensable pour apaiser les douleurs les plus insupportables. Une pénurie qui transforme chaque journée en calvaire pour ceux qui devraient être accompagnés avec respect et compassion.



C’est ce drame humain insoutenable qui a poussé la députée ittihadie Latifa Chérif à adresser une missive au ministre de la Santé. Dans ce message, elle dénonce une rupture de stock «récurrente et inquiétante» qui prive les patients de leur droit fondamental à vivre leurs derniers instants, ou à supporter leurs traitements, dans des conditions dignes. Elle exige des explications claires sur les causes de cette crise et sur les solutions que le gouvernement compte mettre en place.



Le constat est implacable. La morphine figure sur la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé. Elle n’est pas un produit accessoire ou secondaire, mais une molécule pivot de toute stratégie de lutte contre la douleur, que ce soit dans le cadre de chimiothérapies, d’interventions chirurgicales ou d’accompagnements palliatifs. «La morphine ne se limite pas seulement à diminuer la douleur, elle est un élément essentiel de la chaîne thérapeutique», insiste Latifa Chérif, rappelant que sans elle, tout un pan du système de soins s’effondre.



Les familles des malades le savent mieux que quiconque. Elles assistent, impuissantes, aux cris et aux larmes des leurs. Car derrière le mot «pénurie» se cache une réalité brutale : des corps qui se tordent, des nuits sans sommeil, une médecine amputée de l’un de ses outils les plus basiques. Les témoignages des professionnels confirment cette situation. Un médecin, anesthésiste-réanimateur, sous couvert d’anonymat, confie : «Tous les médicaments à base de morphine ne sont pas disponibles sur le marché marocain. Nous improvisons, nous jonglons avec les stocks, mais nous ne pouvons plus garantir une continuité de traitement».



Cette crise soulève une question de fond : comment un pays qui investit des milliards dans ses infrastructures hospitalières, qui multiplie les annonces de réformes et de chantiers de santé, peut-il faillir à garantir l’accès à un médicament aussi élémentaire ? L’interrogation, Latifa Chérif la formule avec force : « Existe-t-il un plan d’urgence pour garantir la disponibilité de la morphine dans l’ensemble des établissements de santé qui traitent les cas graves ? »



Le problème ne semble pas lié uniquement à une question budgétaire. La députée évoque la possibilité de défaillances dans la chaîne d’approvisionnement, qu’il s’agisse de l’importation, de la distribution ou de la régulation. La morphine, parce qu’elle est un stupéfiant, fait l’objet d’une réglementation stricte. Mais cette vigilance administrative ne doit pas se transformer en obstacle insurmontable pour les patients. «Nous ne pouvons pas accepter que des contraintes bureaucratiques se traduisent en souffrances humaines», martèle Latifa Chérif.