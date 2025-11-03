Parution d'une nouvelle édition de l’ouvrage photographique "Sahara Paradis"

Une nouvelle édition de l’ouvrage photographique "Sahara Paradis", de l’artiste et photographe marocain Abdellah Doulfikar, vient de paraître en Espagne, mettant en lumière, à travers une approche poétique, les multiples facettes de la vie quotidienne et de la culture des provinces du Sud du Royaume.



Fruit de huit années de travail, ce projet artistique et documentaire s’articule autour d’une exposition itinérante et d’un beau livre réunissant plus d’une centaine d’images accompagnées de textes explicatifs et de témoignages, dans le but de célébrer la culture, l’histoire et la biodiversité de cette région du Maroc.



Dans une déclaration à la MAP, M. Doulfikar a précisé que cette nouvelle édition comprend davantage de photographies mettant en valeur la richesse culturelle des provinces du Sud, la place centrale de la femme sahraouie, ainsi que les réformes engagées par le Maroc pour le développement de la région, notamment dans le domaine des infrastructures, de l’énergie et du tourisme durable, à travers une approche artistique.



Exposée dans plusieurs villes espagnoles, cette édition comprend également des légendes en quatre langues - arabe, espagnol, français et amazigh -, a précisé le photographe, ajoutant que la forte demande pour cette œuvre a motivé la publication d’une version revue, enrichie et actualisée.



Selon M. Doulfikar, ce projet visuel vise à changer le regard porté sur le désert, en déconstruisant les clichés qui l’associent à la désolation ou au vide, alors qu’il s’agit d’un espace habité, dynamique et profondément humain.



Les clichés du photographe captent la diversité culturelle et environnementale du Sahara marocain à travers des scènes représentant les gravures rupestres ancestrales, les oasis luxuriantes, les initiatives écologiques de lutte contre la désertification, les projets d’énergie verte, ainsi que la faune et la flore du Parc national de Khenifiss et de la lagune de Naïla.



A travers cette œuvre, Abdellah Doulfikar plaide pour une relecture contemporaine du Sahara marocain, rompant avec les représentations exotiques et invitant à une approche authentique, respectueuse et consciente de sa richesse historique, culturelle et humaine.