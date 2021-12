Des médias européens fustigent l'utilisation par Alger de la carte du gaz à des fins politiques

Des médias européens ont fustigé l’utilisation par Alger de la carte du gaz à des fins politiques, suite à sa décision unilatérale de mettre fin à l’exploitation du gazoduc Maghreb-Europe sur fond de tensions avec le Maroc. Dans des articles reprenant largement une interview du président de la délégation Maghreb au Parlement européen, Andrea Cozzolino, à la plateforme '’Total Production EU’’, dans laquelle il souligne que l'Algérie utilise la carte du gazoduc et de l'énergie comme moyen de pression politique dans ses rapports avec l’Europe, le média européen ''Euractiv'', l’agence de presse italienne ''Ansa'' et sa consœur ''Dire'' estiment que l’approvisionnement de l’Europe en ressources énergétiques ne doit pas être otage de considérations politiques. Ces médias européens soulignent également que cet arrêt de l’approvisionnement en gaz montre une nouvelle fois l’incapacité de l’Union européenne à peser de son poids dans la zone de son voisinage et de sécuriser son approvisionnement en biens essentiels comme, dans ce cas, en gaz naturel à un moment où les coûts de l'énergie montent en flèche. Dans son interview à ‘’Total Production EU’’, rappelle-ton, M. Cozzolino a dénoncé l’utilisation par Alger de la carte du gaz comme moyen de pression politique. ''L'Algérie utilise la carte du gazoduc et de l'énergie comme moyen de pression politique dans ses rapports avec l’Europe et aussi pour cacher les difficultés qu’elle connaît actuellement à l'intérieur en termes de stabilité de ses institutions. Elle croit pouvoir réduire la pression interne de cette façon, mais ce n'est pas le cas’’, a-t-il déclaré. Le député européen a posé, dans ce contexte, la problématique de la sécurité énergétique de l’Europe, en mettant l’accent notamment sur les énergies propres et en interdisant l’instrumentalisation politique de l’approvisionnement en énergie. ‘’Nous avons besoin d'un moratoire international qui empêche l'utilisation des sources d'énergie comme un moyen de pression politique’’, a-t-il plaidé.