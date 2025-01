Des joueurs accusent Musk de mentir sur ses talents dans les jeux vidéo

La réputation autoproclamée d'Elon Musk en tant que "gamer" de haut niveau a été mise à mal vendredi, quand des amateurs de jeux vidéo se sont moqués de l'homme le plus riche du monde à la suite d'une performance désastreuse lors d'une partie diffusée en direct.



L'affaire a éclaté après que le patron de Tesla et SpaceX s'est filmé la semaine dernière en train de jouer à "Path of Exile 2", se vantant d'avoir l'un des personnages les mieux classés. Mais des joueurs chevronnés l'ont accusé de mentir sur son niveau, soulignant qu'il commettait des erreurs de débutant et ne semblait pas connaître les mécanismes de base du jeu.



"On dirait un collégien qui fait un exposé sur un livre qu'il n'a jamais lu", peut-on lire dans un commentaire sous une vidéo YouTube de la partie. D'autres amateurs estiment que le milliardaire a dû payer des joueurs pour que son avatar obtienne des scores élevés. Asmongold, streamer populaire sur la plateforme Twitch, a même mis Musk au défi de prouver qu'il avait atteint ce niveau lui-même.



Ces quolibets et ce scepticisme n'ont pas été accueillis avec humour par le milliardaire. Elon Musk ne suit plus Asmongold sur X et le streamer a perdu sa coche bleue, marque des comptes authentifiés sur la plateforme, anciennement Twitter, que Musk a rachetée en 2022 pour 44 milliards de dollars. La querelle ne s'est pas arrêtée là: l'entrepreneur a contre-attaqué avec ses propres accusations.



"Asmon se comporte comme un anti-conformiste «indépendant» (...) mais en réalité, il doit demander la permission à son patron avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Il n'est pas maître de lui-même", a écrit Musk sur X.



Un utilisateur a apposé une "note de la communauté" sous le message du dirigeant, précisant qu'Asmongold n'a pas de "patron". Le système des "notes de la communauté", alimenté par les usagers du service et instauré par Elon Musk, est censé permettre de lutter contre la désinformation.



Surtout, la prise de bec publique a suscité une avalanche de commentaires qualifiant le magnat d'"homme-enfant" à l'"ego fragile". De nombreux fans ont déclaré que le milliardaire avait perdu leur confiance.



L'affaire abîme en effet l'image soigneusement cultivée d'un surhomme doté de compétences extraordinaires: M. Musk dirige plusieurs grandes entreprises, bombarde X de messages et excelle dans les jeux vidéo, tout en étant père de plusieurs enfants.



Après s'être beaucoup investi dans la campagne de Donald Trump, il va en outre co-diriger une mission consultative au nouveau gouvernement pour réduire les dépenses de l'État.

"Path of Exile 2", un jeu de rôle disponible en avant-première sur abonnement payant, est similaire à la série Diablo: il faut affronter des monstres, éviter des pièges et résoudre des énigmes.



L'enjeu principal est de collecter des récompenses pour améliorer son avatar, conduisant les joueurs à répéter des tâches simples pour accumuler des objets, une pratique chronophage peu compatible avec les responsabilités du patron de multiples entreprises.

La campagne principale de "Diablo IV" peut ainsi être terminée en environ 30 heures, mais la durée augmente considérablement avec les missions secondaires.



Elon Musk parle souvent de jeux vidéo, affirmant être l'un des meilleurs joueurs au monde dans divers jeux, dont "Diablo IV". Il a déclaré que cette activité l'obligeait à se "concentrer" et que "tuer les démons dans un jeu vidéo (calmait ses) démons" intérieurs.



"Path of Exile 2" est réputé comme encore plus complexe et plus technique que "Diablo IV", et la mauvaise performance du magnat dans sa partie en direct a conduit des internautes à remettre en question d'autres exploits supposés de l'entrepreneur.



"En tant que joueur, vous êtes très fier de votre classement/niveau. Essayer de faire semblant alors qu'il est l'homme le plus riche du monde, c'est tout simplement absurde et inutile", a écrit un utilisateur sur X. "Cela m'amène aussi à me demander, s'il est prêt à mentir à ce sujet, sur quoi d'autre il est prêt à mentir".