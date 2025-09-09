Des familles d'otages affirment que Netanyahu est un "obstacle" à la fin de la guerre à Gaza

-
Les armes à sous-munitions ont fait plus de 1.200 morts et blessés civils en Ukraine depuis 2022
-
Des milliers de Palestiniens fuient Gaza-ville
-
Trump dit à Israël de "faire attention" après son attaque au Qatar
-
Frappes israéliennes au Qatar : L'ONU annonce une réunion d'urgence mardi au Conseil des droits de l'homme
"L'opération menée au Qatar a prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il existe un obstacle au retour des otages et à la fin de la guerre: le Premier ministre Netanyahu. Chaque fois qu'un accord est sur le point d'être conclu, Netanyahu le sabote", affirme cette association regroupant la majorité des familles des otages encore retenus dans la bande de Gaza.