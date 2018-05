Des entreprises de la région de Murcie en mission commerciale au Maroc

Des représentants de six entreprises de Murcie ont pris part dernièrement à une mission commerciale plurisectorielle au Maroc organisée à l’initiative de la Chambre de commerce, d’industrie et de navigation de cette région de l’est de l’Espagne.

Les entreprises ayant participé à cette mission opèrent dans les secteurs de l’industrie automobile, de l’élevage, du plastique alimentaire, de la métallurgie et des systèmes hydrauliques, indique un communiqué de la Chambre de commerce, d’industrie et de navigation de Murcie.

Les représentants de ces entreprises espagnoles ont tenu, lors de cette visite, plus de 60 réunions avec des clients et partenaires potentiels dans les villes de Casablanca, Meknès et Agadir, souligne la même source.

Cette mission commerciale fait partie des actions menées dans le cadre du Plan d’action de promotion extérieure de la région de Murcie, mis en œuvre par la Chambre de commerce, d’industrie et de navigation et l’Institut de promotion de cette région (INFO) et financé par l’Union européenne (UE) à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER), rapporte la MAP.

La Chambre de commerce de Murcie souligne, dans le communiqué, que le Maroc présente un grand intérêt pour les entreprises de la région, grâce surtout à "sa proximité géographique, sa stabilité politique et son marché intérieur de plus de 34 millions d’habitants".

La valeur des exportations de la région de Murcie vers le Maroc s’est chiffrée à 387,3 millions d’euros en 2017, en hausse de 13,5% par rapport à l’année précédente, indique la même source.

Les importations de cette région espagnole de produits du Royaume se sont établies, quant à elles, à 69,6 millions d’euros, en augmentation de 14,9% par rapport à 2016.