Des écrivaines francophones partagent leurs expériences littéraires à Marrakech

Des écrivaines issues de plusieurs pays francophones ont partagé, mardi à Marrakech, leurs expériences, dans le cadre de "la Caravane des écrivaines", qui a fait escale, les 07 et 08 octobre dans la cité ocre.



Réunies à l’occasion d’une table ronde initiée en coordination avec le Centre de documentation et d'activités culturelles relevant de la Délégation régionale aux affaires islamiques de Marrakech-Safi, sous le thème "Littérature et mémoire", ces écrivaines ont passé en revue leurs expériences personnelles respectives dans le domaine de l'écriture et de la créativité.



Les participantes à cette rencontre ont également souligné que la littérature constitue un élément clé pour la préservation de la mémoire, à travers sa transmission, relevant la contribution importante des mémoires individuelles et collectives à la mise en relief des évènements et faits historiques.

Elles ont, dans ce sens, mis en avant la capacité de la littérature à faire la lumière, de manière différente, sur les événements, les diverses situations et les personnages.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division des activités culturelles au Centre de documentation et des activités culturelles, Aicha Bouazzaoui, a indiqué que l'organisation de cette rencontre littéraire s’inscrit dans le cadre du programme culturel annuel du centre, qui accorde un intérêt particulier à la diversité afin de toucher une large frange de la société (jeunes, femmes, penseurs et intellectuels).



De son côté, la présidente du Festival "Littératures itinérantes", Nadia Essalmi, a souligné qu’outre Marrakech, cette caravane, qui rassemble des écrivaines et écrivains du Maroc et de plusieurs pays, fera également escale à Essaouira (9-10 octobre) et Agadir (11-12 octobre), dans le but de rencontrer les lecteurs et d’établir des passerelles entre les cultures.



S’inscrivant dans le cadre du Festival "Littératures itinérantes", cette caravane connaît la participation de huit écrivaines, venues rencontrer et conquérir de nouveaux lecteurs, tout en favorisant les échanges autour de thématiques littéraires pertinentes.

Cette manifestation vise à mettre en lumière la richesse et la diversité des voix littéraires, à travers des tables rondes et des rencontres dans plusieurs villes marocaines.