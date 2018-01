Des dirigeants du Polisario attaqués en justice

L’Association «Ibsar» est une ONG créée à Laâyoune par des handicapés sahraouis qui font partie de ce que l’on qualifie de séparatistes de l’intérieur. Cette ONG, qui n’est pas reconnue par les autorités marocaines et qui collecte des fonds pour leur venir en aide, a rendu public un communiqué confirmant sa décision d’introduire un recours en justice devant les tribunaux espagnols contre ce qu’elle a appelé des détournements et des vols perpétrés par des dirigeants du Polisario. Ces accusations concernent, notamment, l’ex-représentant du Polisario aux Iles Canaries, Omar Boulsane et le prétendu ministre de ce que le Polisario appelle «territoires occupés», Mohamed Lâakik.

Le bureau de l’association qui a d’ailleurs chargé un avocat espagnol de suivre ce dossier indique que les deux hommes en question ont commis des vols et confirme son intention d’introduire une requête devant ce qu’il a appelé les tribunaux du Polisario à Tindouf, ajoutant que sa décision de poursuivre les deux hommes est basée sur des preuves irréfutables qu’il a réunies l’année dernière. Ces preuves confirment que ces deux hommes ont détourné des fonds provenant de donations de plusieurs ONG espagnoles qui étaient destinées aux séquestrés de Tindouf. Ces accusations avaient d’ailleurs fait l’objet d’une déclaration du président de l’association à un média local. Mohamed Allouat y avait dénoncé les vols commis par ces deux hommes dans l’objectif de payer les services de prétendus sympathisants à l’intérieur des provinces marocaines du Sud.