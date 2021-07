Des chercheurs inventent un cadenas Dame blanche à bouche pour “ combattre l’ obésité”

Il existe de nombreux régimes qui promettent de faire perdre beaucoup de poids en quelques semaines. Hélas, les résultats sont parfois décevants : soit la diète est trop stricte et difficile à tenir, soit les kilos ne diminuent pas. Le cadenas de bouche, nouvel outil minceur mis au point par des chercheurs de l’université d’Otago en Nouvelle-Zélande et des scientifiques de Leeds en Angleterre, permettrait de perdre au moins 6 kg en deux semaines d’utilisation.



Le DentalSlim Diet Control est un cadenas de bouche en métal qui utilise des composants magnétiques et des boulons de verrouillages pour empêcher la bouche de s’ouvrir plus de 2 mm. L’appareil bucco-dentaire est posé par un dentiste. Il prend place sur les molaires des maxillaires supérieurs et inférieurs. Ce dispositif de verrouillage ne permet de manger que des aliments liquides. Selon les scientifiques de l’université d’Otago, l’outil est “un dispositif intraoral inédit qui pourrait aider à lutter contre l’épidémie mondiale d'obésité en restreignant une personne à un régime de fluide uniquement”.



L'efficacité du “cadenas” a été testée sur une période de deux semaines par un groupe de 7 femmes obèses, soumises à un régime liquide et peu calorique. Les résultats de l’étude, publiés dans le British Dental Journal, témoignent d’une perte d’en moyenne 6.36 kg (5.1% de leur masse corporelle).



Le Professeur Paul Brunton de l’Université d’Otago souligne que les principaux obstacles à la perte de poids régulière et rapide, sont les écarts alimentaires auxquels les gens cèdent. Il précise que l’outil aiderait à établir de nouvelles habitudes pour lancer un processus de perte de poids. “C'est une alternative aux procédures chirurgicales (sleeve, bypass... NDLR) qui se veut non invasive, réversible, économique et attrayante” ajoute-t-il.



Toutefois, l'efficacité du dispositif est à nuancer, car de nombreuses participantes se sont plaintes de l’inconfort causé et de la difficulté à parler. Elles ajoutent qu’avec la contrainte du régime et de l’appareil “la vie en général était moins agréable”. Une des volontaires n’a d’ailleurs pas suivi les règles et consommé des aliments exclus du régime tel que du chocolat fondu.



Ce “cadenas de bouche” a été fortement critiqué par la communauté d’internautes et comparé à un “instrument de torture médiéval”. Certains ont même déclaré qu’il n’y avait “pas besoin de cet appareil de torture pour suivre un régime liquide”. Ce à quoi l’université d’Otago a répondu que, contrairement aux idées reçues, le DentalSlim Diet Control “n’était pas conçu comme un outil de perte de poids rapide ou à long terme. Il vise plutôt à aider les personnes qui doivent subir une intervention chirurgicale et chez qui l’opération ne peut avoir lieu tant qu'elles n'ont pas perdu du poids”.