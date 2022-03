Des centaines de Zurichois volontaires pour… dormir en prison

En Suisse, une nouvelle forme de tourisme insolite semble être en passe de se développer.



Selon Le Figaro, l'administration pénitentiaire du canton de Zurich vient de clore les inscriptions de volontaires désireux de passer…quatre jours en prison. Objectif de cette étrange démarche : tester une prison flambant neuve, prévue pour accueillir les prévenus en garde à vue ou en détention provisoire.



Le nouveau centre de détention, qui doit ouvrir ses portes en avril prochain, devrait donc accueillir plus d'une centaine de volontaires. Les 150 salariés de la prison, ainsi que l'administration pénitentiaire zurichoise, espèrent ainsi recueillir de précieuses informations sur la qualité du traitement des futurs détenus et la fiabilité de la sécurité.



Contre toute attente, les autorités locales n'ont eu aucune difficulté à trouver des volontaires déterminés à passer quatre jours en prison. Plus de 700 Zurichois, tous majeurs, se sont portés volontaires pour cette étrange expérience, dont les inscriptions se sont clôturées le dimanche 13 février au soir.



Cent cinquante d'entre eux seront sélectionnés pour inaugurer les nouvelles cellules. Il faut bien préciser que les conditions de cette détention volontaire seront nettement assouplies, en comparaison avec l'ordinaire des détenus. Certes, aucun appareil électronique ne sera autorisé – interdisant toute communication avec l'extérieur ou télétravail. Cependant, les volontaires auront la possibilité de refuser la fouille à nu.



Par ailleurs, ils pourront mettre fin au séjour à tout moment ou rentrer dormir chez eux la nuit. Des cellules fumeurs et des menus adaptés aux préférences de chacun seront également disponibles. De quoi rendre nettement plus supportable cet étrange passage à l'ombre.