Des cavaliers de renom à la 34ème édition de la Semaine du cheval

La 34e édition de la Semaine du cheval sera organisée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, du 2 au 8 juillet au Royal club des sports équestres et tbourida Dar ES Salam à Rabat, indique la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Au programme de cet événement de grande envergure figurent les épreuves des championnats du Maroc de saut d’obstacles et de dressage. Ces championnats mettront en lice les meilleurs cavaliers marocains des deux disciplines qui se dérouleront à l’instar de la précédente édition pendant toute une semaine, en journée comme en nocturne, ajoute la FRMSE dans un communiqué.

Au programme des sept jours de compétition, les cavaliers participants se disputeront le podium de 21 catégories différentes de sports équestres: en saut d’obstacles, on retrouvera les catégories suivantes : cadet, critérium, junior, jeune cavalier, senior A/B/C. amateur, militaire A, militaire B, club, special olympics, minimea, minime B et minime).

En dressage, seront disputées les épreuves de dressage A, dressage B, dressage poney A, dressage poney B, dressage poney C U.

L’édition 2018 sera également riche en animations. Un village enfant sera mis en place tout au long de l’événement, Comprenant des ateliers instructifs et ludiques, des spectacles quotidiens, entre autres.

La FRMSE fête cette année son soixantième anniversaire. Les différents événements régionaux et nationaux qu’elle a organisés et auxquels elle a pris part lui ont conféré au fil des années une place importante dans l’évolution de cet art équestre, considéré comme un symbole national, souligne le communiqué. La FRMSE s’est fortement concentrée sur le développement du sport équestre depuis plusieurs années, avec pour objectif principal d’être un exemple de développement des sports équestres, aussi bien en termes de formation des moniteurs et des cavaliers, qu’en termes de soins apportés aux chevaux et de promotion de la culture hippique. Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de suivre cette 34ème édition de la semaine du cheval, la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) a mis à la disposition du public à Rabat, Salé et Témara, des navettes de bus gratuites, ajoute la même source, notant qu'une transmission des compétitions en streaming est également prévue sur le site Internet de la Fédération (www.frmse.ma).