Des caïmans déambulent près d’un centre commercial

Les pompiers volontaires paraguayens ont capturé mercredi sept caïmans mesurant jusqu’à deux mètres repérés au petit matin à proximité d’un centre commercial de la vile d’Ita, à 30 km au sud de la capitale Asuncion, après s’être échappés de leur enclos. Plusieurs d’entre eux avaient atteint les portes du magasin, selon des photos et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.



Les reptiles, qui vivent dans un lac d’attraction touristique du centre-ville, s’étaient échappés durant la nuit après l’effondrement d’un mur de soutènement qui a cédé suite aux fortes pluies qui s’abattent depuis plusieurs jours sur le pays, inondant les rives. “Les caïmans sont sortis de l’eau pour se réfugier sur la surface sèche pour se reposer”, a expliqué à l’AFP le porte-parole des pompiers d’Ita, Francisco Platon. “Heureusement c’est arrivé la nuit”, a soufflé le secrétaire général de la mairie, Diego Caputo. L’Association “Sauvez le lac d’Ita” a indiqué dans un communiqué constater une surpopulation de caïmans. “Avec le temps, ils peuvent représenter un danger. Par manque de nourriture, ils pourraient attaquer”, a-t-elle averti après avoir recommandé “de ne pas les toucher”.



Les pompiers ont demandé sur leur compte Twitter “d’effectuer un appel d’urgence si quelqu’un voit un autre caïman sur la voie publique”. La saison des pluies fait rage au Paraguay depuis la semaine dernière, causant de nombreux dégâts aux maisons et aux routes, et entraînant des coupures d’électricité.