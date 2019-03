Des arbitres femmes à la CAN U 17

Pour la première fois, des femmes arbitres vont diriger sur le continent des rencontres à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations U-17 Total "Tanzanie 2019".

Cette nouveauté a été le point d'orgue de la réunion de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football, tenue le 26 février 2019 au siège de la CAF au Caire, et à laquelle a assisté le président de la CAF, Ahmad Ahmad.

Cette décision historique traduit l’engagement ferme de la CAF à développer le football féminin. Cela donnera également aux femmes qui vont diriger des matches l'opportunité de montrer toute l'étendue de leur talent et d'emmagasiner l'expérience du plus haut niveau, surtout au regard du nombre limité de rencontres et de compétitions féminines, ce qui entrave .souvent leur progrès.

Dans cet ordre d'idées, les pionnières sont l’arbitre tanzanienne Jonesia Rukyaa Kabakama et les arbitres assistantes Mary Wanjiru Njoroge (Kenya) et Lidwine Rakotozafinoro (Madagascar) lesquelles font partie des 29 arbitres présélectionnés appelés à suivre un cours de formation à Casablanca, du 31 mars au 4 avril 2019.

Quinze arbitres et 14 arbitres assistants venant de 25 fédérations membres de la CAF seront soumis à des tests médicaux, physiques et théoriques afin de fixer la liste définitive des officiels retenus pour le tournoi final prévu du 14 au 28 avril 2019 en Tanzanie.

Pour rappel, la Tanzanie, le Nigeria, l'Angola et l'Ouganda composent le groupe "A", tandis que la Guinée, le Cameroun, le Maroc et le Sénégal forment le groupe "B".

Les demi-finalistes se qualifieront pour représenter le continent à la Coupe du monde U-17 de la FIFA.