Des Lions de l'Atlas convoités par les grands clubs du calcio italien

Les plus grands clubs du championnat italien de football sont sur les pistes de plusieurs internationaux marocains, parmi lesquels Eliesse Ben Seghir, Nayef Aguerd, Abdessamad Ezzalzouli ou encore Soufiane Amrabet, rapporte la presse transalpine.



Du champion en titre Naples à la Juventus Turin, en passant par l’AS Rome et la Fiorentina, les grandes écuries cherchent à s’attacher les services de ces Lions de l’Atlas durant le mercato estival.



Le joyau monégasque, Eliesse Ben Seghir, est dans le viseur du Napoli, qui veut recruter le jeune talent de 20 ans, qui s'est déjà fait remarquer par des performances de grand joueur, écrit La Gazzetta dello Sport.



Mais pas que le champion de la Serie A. D’autres cadors italiens suivent de près la pépite marocaine, notamment le directeur général de la Vieille Dame, Damien Comolli.

Concernant Nayef Aguerd, le site "juventusnews" estime que la Juve se positionne en sérieux prétendant pour engager le défenseur central du Onze national, toujours sous contrat avec le club anglais de West Ham.



L’international marocain, qui sort d’un prêt convaincant à l’équipe espagnole de la Real Sociedad, suscite également un intérêt grandissant de la Roma, qui aurait manifesté un intérêt concret pour la tour de contrôle défensive de la sélection nationale, selon des médias.



Qualifiant Abdessamad Ezzalzouli d’ailier "pur jus", la presse italienne croit savoir que son destin est orienté vers la Péninsule, où les dirigeants du club de Côme sont en discussions avancées avec les représentants de son équipe espagnole actuelle du Real Betis.



"Ezzalzouli (...) est un dribbleur-artiste et un talent encore inexploré (…) qui continue de jouer à la limite du génie et de l'imprévisibilité", écrit le site "skysport.it"

Le vieux routier Sofiane Amrabat est, quant à lui, courtisé par l’Atalanta Bergame, entraîné par le coach croate Ivan Jurić, qui souhaite reprendre l’infatigable Lion de l’Atlas pour l’avoir déjà encadré au Hellas Verona.



Ivan Juric considère Sofiane Amrabat comme étant le profil idéal pour renforcer le milieu de son équipe. L’international de 28 ans, dont la valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros selon le site Transfermarkt, a évolué cette saison dans l’équipe turque de Fenerbahçe.



Un autre nom est sur les tablettes de clubs du pays transalpin : Hakim Ziyech. L’ancien sociétaire du club qatari d’Al-Duhail intéresse la Fiorentina et Bologne qui ont manifesté leur intérêt pour le talentueux joueur marocain.



Hakim Ziyech est le nom qui a "fait vibrer le cœur" des supporters de la Fiorentina, suite à l'annonce d'un intérêt de la Viola pour l’ancien meneur de jeu de l’Ajax, de Chelsea et de Galatasaray, relève le site "fiorentinauno".



Alors que l’entraîneur de Bologna, Vincenzo Italiano, a fait savoir au club qu'il souhaitait cinq ailiers offensifs, dont Hakim Ziyech, la Fiorentina devra s'imposer face aux Rossoblu pour s'assurer le transfert du joueur marocain, selon La Gazetta dello Sport.



L'armada de Walid Regragui, qui s'est désormais imposée en force sur la scène footballistique internationale après sa performance épique lors de la Coupe du Monde au Qatar, se voit propulsée au-devant de la scène et se maintient en pole position des mercatos les plus prestigieux à l’échelle mondiale.