Découverte de la plus vieille empreinte humaine du continent américain

La plus vieille empreinte humaine du continent américain date de 15.600 ans et a été découverte sur le site archéologique de Pilauco, au sud du Chili, ont annoncé des scientifiques à des médias locaux.

Cette trace de pas, qui serait celle d'un homme de 70 kg environ, a été découverte en 2011.

L'équipe scientifique essayait depuis de dater cette empreinte avec précision.

"Il existe d'autres empreintes humaines sur le continent américain, mais aucune aussi ancienne. (La datation) a été possible grâce au matériel organique végétal (où elle a été trouvée) à l'aide du carbone 14", a déclaré le géologue Mario Pino au quotidien El Austral de Osorno.

Depuis 2007, un groupe de scientifiques de l'université australe du Chili réalise des fouilles sur le site de Pilauco, situé dans la ville d'Osorno, à plus de 800 km au sud de la capitale Santiago.

Leur travail a été publié récemment dans la revue scientifique PLOS ONE.

En mars 2018, des traces de pas d'humains mises au jour sur une île le long de la côte de la Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien, avaient été datées d'environ 13.000 ans, ce qui en faisait les plus vieilles découvertes en Amérique du Nord, selon une étude publiée à l'époque également dans la revue PLOS ONE.