Déclin des populations d'oiseaux en Amérique du Nord

Les populations d'oiseaux subissent à travers le monde un dangereux déclin, une problématique accrue par le dérèglement climatique et qui reste difficile à appréhender et à combattre en raison notamment d'un manque de données précises et locales.

Un écueil qui pourrait désormais être évité à l'aide des smartphones et de l'intelligence artificielle (IA), laisse entrevoir une étude publiée jeudi dans la revue Science.



En réunissant de vastes quantités de données provenant d'une application mobile populaire chez les aficionados d'ornithologie et en les traitant grâce à des modèles statistiques et informatiques d'IA, un groupe de chercheurs révèle que les populations d'oiseaux en Amérique du Nord déclinent principalement dans les zones où elles proliféraient avant le plus.



Les zones jusqu'ici considérées comme des bastions ou des refuges pour certaines espèces apparaissent ainsi être les mêmes où la crise est la plus prononcée, tandis que d'autres régions voient elles prospérer des espèces n'en étant pas originaires, suggérant une migration géographique liée au climat.



"Ce que nous voulions faire ici, c'était examiner en détail les tendances (démographiques) des populations" afin d'obtenir des données "beaucoup mieux adaptées aux enjeux de conservation et à la compréhension de ce que nous pouvons réellement faire sur le terrain", explique à l'AFP Alison Johnston, autrice principale de l'étude.



Pour ce faire, cette ornithologue et statisticienne écologique à l'Université de St Andrews s'est tournée avec d'autres chercheurs vers les riches bases de données de l'application eBird, qui comptait en 2024 plus d'un million d'utilisateurs à travers le monde.



Cet outil numérique de science participative permet aux passionnés de nature et curieux de recenser les oiseaux en enregistrant la date et le lieu de l'observation, mais aussi en consignant photos et enregistrements vocaux de leurs chants.



Mme Johnston et ses collègues ont ainsi analysé 36 millions d'observations consignées de 2007 à 2021 sur l'application et couvrant l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes.



Afin de distinguer les réelles évolutions des populations d'oiseaux des évolutions d'observation des utilisateurs de l'application, l'équipe a développé un modèle d'IA prenant en compte différentes variables comme le temps d'observation.

Une approche ensuite validée à travers des milliers de simulations, en se concentrant finalement sur 495 espèces pour lesquelles les résultats se révélaient fiables.



Contrairement à de précédentes observations menées à l'échelle d'Etats ou de régions entières, leur analyse s'est focalisée sur des parcelles de 27 km2 - soit à peu près la taille de New York - offrant ainsi une vue beaucoup plus détaillée des phénomènes démographiques en cours.



Une précédente étude dans Science avait mis en lumière en 2019 la disparition de 2,9 milliards d'oiseaux adultes reproducteurs entre 1970 et 2017 en Amérique du Nord, soit un déclin de près d'un tiers.



Selon cette nouvelle étude, 97% des espèces déclinent dans certaines zones, mais prospèrent dans d'autres. Et 83% diminuent le plus rapidement dans les régions jadis considérées comme leur bastion.



Si les raisons d'un tel déclin ne sont pas entièrement connues, une théorie suggère que les oiseaux adaptés à des environnements abondants pourraient être moins résilients face à un changement rapide de leur habitat que ceux ayant évolué pour s'adapter à des conditions plus austères.



De tels déclins démographiques peuvent être causés par différents facteurs, comme l'artificialisation croissante des sols, notamment dans le Midwest où la perte de prairies a affecté les populations de bruant de baird, une espèce de passereau cousine du moineau domestique, la montée des eaux et la prolifération de certains prédateurs comme les chats.



Avec de vastes répercussions, les oiseaux jouant un rôle vital dans la chaîne alimentaire et divers écosystèmes, de la pollinisation des plantes à la lutte contre certaines espèces nuisibles.