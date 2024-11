Décès de l’ancien international marocain Hassan Akesbi

L’ancien international marocain Hassan Akesbi est décédé samedi des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs.



Né le 1er mai 1935 à Tanger, le défunt a débuté sa carrière en 1950 au club du Sevillana Tanger, avant de rejoindre les rangs du FUS de Rabat. Il a évolué par la suite au club français de Nîmes Olympique, inscrivant 119 buts en 204 matches, une performance qui lui a valu le titre du meilleur buteur de l'histoire du club français.



Hassan Akesbi, président de l’association des anciens joueurs du FUS de Rabat, a également joué au Stade de Reims, où il a été sacré deuxième buteur du championnat de France avec 23 buts en 1961-1962 et troisième buteur avec 24 buts en 1962-1963.



En 1963, il a rejoint le club de Monaco avant de revenir à Reims la saison suivante. Il a achevé sa carrière de joueur au FUS de Rabat de 1965 à 1970. Il est devenu par la suite entraîneur de ce club puis d'autres équipes marocaines (Hassania d'Agadir, Ittihad Zemmouri Khemisset, etc.).



Son nom restera gravé dans les annales du football français comme étant le onzième meilleur buteur de tous les temps en du Championnat de France avec 173 buts marqués en 293 matchs, mais aussi dans celles du football marocain en tant que vainqueur de la Coupe Mohammed V en 1962 et de la Coupe du Trône en 1967. Il a également porté le maillot de l'équipe nationale du Maroc de 1960 à 1970.