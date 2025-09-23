Début à Kigali des Championnats du monde de cyclisme avec la participation du Maroc

Les Championnats du monde de cyclisme sur route 2025 ont débuté, dimanche à Kigali, au Rwanda, avec la participation de 1.394 cyclistes issus de plus de 100 pays, dont le Maroc.



Cette édition, qui se tient jusqu'au 28 courant pour la première fois sur le sol africain, comprend des courses contre-la-montre et des épreuves individuelles sur route, ouvertes aux catégories seniors, espoirs, juniors et féminine, sur des itinéraires particulièrement exigeants, s'étendant sur des circuits sinueux reliant le centre de Kigali à ses reliefs montagneux.



Le Maroc est représenté par Driss Alouani, champion national U23 (espoirs), Marouane Kharbouchi, champion du Maroc juniors, et Yassine Mhah, vice-champion du Maroc juniors.

Le programme des Marocains a vu l'entrée en lice de Driss Alouani, lundi 22 septembre, lors du contre-la-montre individuel U23, suivi de Marouane Kharbouchi, engagé mardi 23 septembre dans l'épreuve contre-la-montre juniors.



Kharbouchi et Mhah doivent participer le 26 septembre à l'épreuve individuelle générale (juniors), alors que Driss Alouani sera engagé dans le concours individuel général des espoirs.



Ce championnat constitue une opportunité pour renforcer la présence du cyclisme marocain sur la scène continentale et internationale, tout en permettant aux champions marocains de se mesurer aux plus grands talents mondiaux de ce sport.