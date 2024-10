Débat à Rabat sur la coopération entre les maisons d’édition italiennes et marocaines

La coopération entre les maisons d'édition italiennes et marocaines a été au centre d’une rencontre organisée, mardi soir à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) de Rabat, dans le cadre de la 24ème Semaine de la langue italienne dans le monde.



S'exprimant à cette occasion, la directrice de l’Institut culturel Italien de Rabat, Carmela Callea, a expliqué que cet événement vise à consolider la connaissance des langues par les livres ainsi qu'à renforcer les liens culturels entre les deux pays par le biais des maisons d’édition, qui constituent l’industrie culturelle la plus importante en Italie.



De son côté, le président de l’Union des éditeurs marocains, Tarik Slaiki, a indiqué que cette initiative joue un rôle essentiel dans la "création de ponts" entre les cultures arabes, marocaines et italiennes, qui partagent l’espace méditerranéen, affirmant que les maisons d’édition participent, via la traduction, à dépasser les frontières.



Pour sa part, Carolina Paolicchi, directrice de la maison d’édition italienne Astarte, a souligné que l’établissement qu’elle dirige est spécialisé dans la diffusion de la littérature et de la culture méditerranéenne en Italie, souhaitant vouloir également exporter la littérature italienne dans d’autres pays.



"Nous pensons qu’il est très important de valoriser l’échange culturel et linguistique, parce que cela nous aide à redécouvrir notre humanité, au-delà de nos différentes identités", a-t-elle ajouté, précisant que ce travail nécessite l’engagement de traducteurs capables de transmettre des histoires intéressantes en faisant attention aux particularités linguistiques.



Organisée à l'initiative de l'Institut culturel italien de Rabat, en partenariat avec l'ambassade d’Italie au Maroc, la 24ème Semaine de la langue italienne dans le monde (14-20 octobre) est un événement riche en découvertes et en échanges culturels à même de renforcer les liens entre l'Italie et le Maroc.



Lancée en 2001 par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, cette manifestation a pour vocation de promouvoir l’italien comme un vecteur essentiel de culture, de littérature et d’art.



Chaque année, un thème est sélectionné pour mettre en lumière la richesse et la diversité de la culture italienne à travers diverses activités, notamment des conférences, des expositions, des projections de films et des rencontres avec des figures littéraires et artistiques de renom.