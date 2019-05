Davantage de décès prématurés chez les footballeurs américains que les joueurs de baseball

Les joueurs de football américain semblent avoir un risque de mortalité supérieur à celui des joueurs de baseball du même âge, en particulier à cause de maladies neurodégénératives et du coeur, selon une étude parue vendredi aux Etats-Unis.

Les auteurs, de l'université d'Harvard, sont très prudents sur les leçons à tirer de leur analyse, dont les données ne permettent pas de conclure à un lien de cause à effet entre la pratique du football américain, les commotions cérébrales subies par ses joueurs, et la probabilité de développer les maladies de Parkinson, d'Alzheimer ou de Charcot.

Mais leur analyse, publiée dans Jama Network Open, est une pierre supplémentaire à l'édifice de recherche sur les risques spécifiques liés à la pratique de sport de contact. C'est pour cela qu'ils ont comparé des joueurs de football américain à un groupe comparable, des joueurs de baseball, a priori en aussi bonne forme physique, mais qui ne subissent pas les mêmes chocs à la tête.

Les chercheurs ont analysé environ 3.400 joueurs de la ligue professionnelle de football américain (NFL) et 2.700 de la ligue de baseball, pour des générations comparables, soit des sportifs qui jouaient principalement entre les années 1960 et 1980.

Ils ont constaté une mortalité supérieure, dans la période étudiée, de 26% chez les joueurs de football américain, en corrigeant par la décennie de naissance et la couleur (blancs ou non-blancs). Le risque de mourir de maladies neurodégénératives était trois fois supérieur, et celui de mourir de maladies cardiaques 2,5 fois plus grand que parmi les joueurs de baseball. Il faut avoir conscience que le risque, même multiplié par deux ou trois, reste faible: les chercheurs estiment que l'augmentation du risque pour les footballeurs se traduit en un décès supplémentaire causé par des maladies neurodégénératives pour 1.000 footballeurs à 55 ans, et 11 pour 1.000 à 75 ans, comparé aux joueurs de baseball. "Même un décès évitable ou prématuré est un décès de trop, donc il est crucial que scientifiques et cliniciens continuent à chercher les causes de cette mortalité supérieure", dit l'auteur principal, Marc Weisskopf, professeur d'épidémiologie à l'école de médecine d'Harvard. Pour les maladies cardiovasculaires (première cause de mortalité aux Etats-Unis et dans le monde), le nombre de décès supplémentaires était de 77 pour 1.000 à 75 ans. Cela est sans doute en partie dû au poids relativement élevé des footballeurs, disent les auteurs.