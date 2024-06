Dar Lamima sur le podium

Le rideau est tombé sur la dix-huitième édition du tournoi de La Peña Madridista de Casablanca et la douzième édition du tournoi de football féminin MDJS/Peña qui se sont tenus dernièrement au Collège Juan Ramon Jimenez.



Ces deux compétitions dédiées aux enfants issus des orphelinats et maisons d’accueil de la région de Casablanca se sont déroulées, comme à l’accoutumée, dans un esprit de camaraderie et de fair-play conforme aux souhaits de l’ensemble des sociétaires de la Peña qui ont toujours privilégié l’aspect éducatif à l’aspect purement sportif.



Chaque équipe a soulevé une Coupe conforme à son classement sportif. Ainsi pour le tournoi féminin Peña/MDJS, c’est Juan Ramon Jimenez qui a remporté le trophée devant Dar Taliba. Au troisième rang, on trouve l’équipe de Dar Lamima devant Bayti qui ferme la marche.



Côté garçons, c’est la MDJS/Dar Lamima qui s’est distinguée en finale aux tirs au but face à CEPSA/Juan Ramon Jimenez.



En ce qui concerne le trophée le plus important de la compétition, celui du fair- play, il a été remis par le consul général d’Espagne Luis Belzuz et par Sonia Ventosa, la directrice de la Chambre de commerce espagnole aux associations Bayti (MDJS) et Assalam (Blancamar).

M.A.I