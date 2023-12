Dans cette entreprise, il suffit de courir pour décrocher une prime

En Chine, une entreprise permet à ses employés d’obtenir une prime de manière assez inédite. Pas question d’atteindre des objectifs particuliers au travail, il faut ici… courir ! Cette société de fabrication de papier située à Guangdong, dans le sud-est du pays, a décidé de mettre en place un challenge de course à pied, rapporte Business Insider.



Chaque employé peut obtenir une prime annuelle équivalente à 130 % de son salaire en courant 100 km par mois. Un treizième mois sera versé à ceux qui parcourent environ 50 km par mois. Enfin, ceux qui courent environ 30 km par mois pourront recevoir une prime dont le montant s’élève à 30% de leur salaire mensuel.



L’entreprise propose également un petit cadeau aux employés qui parviennent à tenir la cadence pendant six mois : une paire de chaussures de course. Le dirigeant de la société, lui-même un sportif qui a gravi l’Everest en 2022 et 2023, explique : « Mon entreprise ne peut perdurer que si mes employés sont en bonne santé. »



Pour autant, l’initiative ne fait pas l’unanimité. Sur Internet, et notamment sur le réseau social chinois Weibo, cette course à la prime dérange. «Pour atteindre les 100 kilomètres par mois, il faudrait courir 3,2 kilomètres par jour : à ce stade, l’entreprise ne veut plus des employés mais des champions d’athlétisme!», a notamment écrit un internaute. Pour d’autres, les objectifs sont difficilement réalisables et représentent même des dangers pour la santé des coureurs.