Dalil Skalli réélu au poste de vice-président de la Fédération internationale de sambo

Maître Dalil Skalli, président de la Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu et président de la Confédération africaine de sambo, a été réélu pour un mandat de quatre ans en tant que vice-président de la Fédération internationale de sambo, lors du congrès électif qui s’est tenu à Novi Sad en Serbie le 5 novembre courant. Et ce en marge du Championnat du monde de sambo qui a eu lieu du 4 au 9 du même mois. «Cette réélection est considérée comme une consécration de la position et de la réputation dont jouit Maître Dalil Skalli aux niveaux continental et international», lit-on dans un communiqué de la Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu.