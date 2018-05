D’une Ligue des champions à l’autre pour le Wydad : Le CAK rejoint le RAC en D2

Le championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro1, a rendu son verdict. Il est vrai que la messe avait déjà été dite concernant le champion et le premier relégué mais cette ultime manche, disputée dimanche, n’a pas manqué d’enjeu puisqu’il y avait deux places pour les compétitions contimntales à décrocher et un strapontin à éviter menant tout droit à la D2.

Et le club qui est en droit de se targuer de son opération est le Wydad qui, certes, a perdu son titre, mais est parvenu à obtenir son billet pour la 23ème édition de la Ligue des champions. En accueillant le CAK, le WAC se devait de gagner en vue d’éviter les calculs de la dernière minute vu qu’il y avait un Hassania d’Agadir qui aspirait lui aussi à une participation à la C1.

Les Rouges n’ont donc pas fait de cadeau à l’équipe khénifrie qui a perdu le match par 3 à 1 et sa place en Botola Pro 1. Le CAK quitte ainsi la cour des grands en voyant son capital points s’arrêter à 29 unités au moment où l’autre mal barré du concours, le Chabab d’Al Hoceima s’en est tiré à bon compte en recevant l’IRT, champion du Maroc, au Complexe sportif de Fès.

Les Rifains ont réussi à s’imposer sur le score de 2 à 0 pour se hisser provisoirement au 13ème poste (33 pts), en attendant l’issue du match qui devait opposer hier la Renaissance de Berkane au Kawkab de Marrakech.

Comme précité, le HUSA manquera la Ligue des champions mais sera bel et bien présent en Coupe de la CAF en terminant troisième suite à sa victoire en déplacement sur le MAT par 1 à 0, club qui a aligné deux défaites de rang une fois son maintien assuré après une série de probantes performances.

Avec une équipe B, la première étant en Arabie Saoudite pour disputer le tournoi qualificatif au championnat arabe des clubs de football, le FUS a surclassé le RCOZ par un but à zéro. Le Difaâ n’a pas été en reste, bouclant sa saison sur une bonne note en disposant de l’OCS sur le score de 1 à 0, tout comme le Raja qui s’est offert le RAC, relégué depuis un bon bout de temps, par 2 à 1.

Enfin, le match qui a ouvert, vendredi au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, les péripéties de cette dernière journée a tourné à l’avantage de l’AS FAR aux dépens de l’OCK (1-0).



Résultats



ASFAR-OCK : 1-0

RCOZ-FUS : 0-1

WAC-CAK : 3-1

DHJ-OCS: 1-0

MAT-HUSA: 0-1

CRA-IRT : 2-0

RAC-RCA : 1-2

Le match RSB-KACM devait avoir lieu hier.