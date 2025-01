Cyclisme : Six coureurs professionnels représentent le Maroc au 10ème Tour international de Sharjah

L'équipe nationale du Maroc de cyclisme participera, du 24 au 28 janvier, à la 10ème édition du Tour international de Sharjah aux Emirats arabes unis, avec six coureurs professionnels évoluant dans des clubs des pays du Golfe.



La sélection nationale, qui sera encadrée par l'entraîneur national Mouhssine Lahsaini, s’est composée de Mohcine El Kouraji (Al-Adalah - Arabie saoudite), Oussama Khafi (Al-Qadisiya - Arabie saoudite), Adil El Arbaoui (Al Ula - Arabie saoudite), Salaheddine Marouani (Al-Shabab – Arabie saoudite), Youssef Bdadou (Al Salam – Arabie saoudite) et Soulaymane Minoual (Yassi - Abou Dhabi), indique la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).



"Le recours aux coureurs professionnels marocains évoluant dans les pays du Golfe est dicté par l'expérience qu'ils ont cumulée dans ce genre de courses en plus de la volonté de la FRMC de mettre en valeur les éléments nationaux", souligne l’instance fédérale, ajoutant que "ces champions sont un produit purement marocain en termes de formation et d’encadrement".

Le Tour de Sharjah se déroulera sur cinq étapes, couvrant une distance de plus de 525 km, avec un contre-la-montre en individuel de 11,16 km lors de la 3ème étape.



Outre le Maroc, la 10ème édition du Tour international de Sharjah verra la participation des pays suivants : Belgique, Italie, Espagne, Portugal, France, Malaisie, Ouzbékistan, Philippines, Thaïlande, Japon, Grèce, Pays-Bas, Chine, Turquie, Bahreïn, Oman, Egypte, Irak, Algérie, Maurice, Rwanda et le pays hôte, les Emirats arabes unis.