Crédit du Maroc améliore son RNPG de 47,3% en 2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Crédit du Maroc a atteint 741 millions de dirhams (MDH) en 2024, en nette croissance de 47,3% comparativement à la même période un an auparavant.



Cette performance s'explique par la hausse du produit net bancaire (PNB) consolidé (+12,9% à 3.303 MDH) et la maîtrise du coût du risque (-10,5% à 398 MDH), indique Crédit du Maroc dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



D'après la même source, l'augmentation du PNB consolidé est portée par l'ensemble des lignes métiers de la banque. En effet, la marge nette d'intérêt a évolué de 9,1% à 2.428 MDH, à la faveur de la bonne dynamique commerciale de la banque et ses filiales de leasing et d'offshoring.



La marge sur commissions a, quant à elle, progressé de 5,4% à 460 MDH, grâce notamment au développement des activités des filières spécialisées, du cash management et du commerce international.



Concernant le résultat des opérations de marché, il s'est apprécié de 41,7% à 504 MDH, profitant d'une dynamique soutenue des activités obligataires et change.



Crédit du Maroc fait également savoir que la contribution des filiales au PNB s'est améliorée de 9,5%, avec un chiffre d'affaires global de 202 MDH.



En termes d'investissement, le groupe a engagé, durant l'année 2024, un montant total de 351 MDH qui a concerné principalement des investissements technologiques.



S'agissant du taux de couverture des créances en souffrance, il s'est établi à 88,8%, en baisse de 52 points de base (pbs) par rapport à 2023.



Le taux des créances douteuses et litigieuses s'est amélioré, pour sa part, de 88 pbs, notamment en raison du repli de 1,6% des créances en souffrance à 3.979 MDH.



Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'un dividende de 41,7 dirhams par action.