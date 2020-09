Création par l'UCA de 20 centres de proximité pour les épreuves de la licence fondamentale

L’ Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a procédé à la création de 20 centres de proximité au profit des étudiants qui vont passer les examens de la session printanière de la licence fondamentale, au titre de l’année universitaire 2019-2020 prévue en septembre. Ces centres se répartissent entre les villes de Marrakech, Essaouira (2 centres), Dakhla, Beni Mellal, Tahanaout, Youssoufia (2 centres), Ouarzazate, Azilal, Benguérir, Safi (2 centres), Zagora, Guelmim, Chichaoua, Tinghir, Laâyoune, Agadir et Kelaâ des Sraghna (un seul centre et 08 espaces pour passer les examens). Selon l’UCA, la création de ces centres d’examens intervient dans le contexte de la conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume en raison de la pandémie, et le souci de préserver la santé de toutes les composantes de l’université (étudiants, enseignants et administratifs). La création de ces centres d’examens aux niveaux provincial et régional selon les cartes d’attractivité régionale, vise à fournir aux étudiants toutes les conditions idéales pour passer les examens de la licence fondamentale, ajoute la même source. Les étudiants poursuivant leurs étudies à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, la Faculté des lettres et des sciences humaines, la Faculté des sciences Semlalia, la Faculté de la langue arabe et la Faculté polydisciplinaire de Safi, sont invités à consulter la plateforme d’inscription pour choisir le centre le plus proche de leur résidence via le lien (centresexamens.uca.ma) durant la période comprise entre le 26 et le 31 août. Les étudiants inscrits au Centre universitaire de Kelaâ des Sraghna passeront leurs examens dans les 08 différents espaces aménagés à cet effet, situés dans la ville. S’agissant des dates des examens, la session ordinaire aura lieu du 9 au 27 septembre pour les étudiants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, la Faculté des lettres et sciences humaines, la Faculté des sciences Semlalia et la Faculté de la langue arabe à Marrakech, alors que les examens de la session ordinaire prévus au Centre universitaire de Kelaâ des Sraghna se dérouleront du 09 au 16 septembre prochain. Les étudiants de la Faculté polydisciplinaire de Safi passeront leurs examens (ce qui reste de la session de l’automne et examens de la session printanière) durant la période comprise entre le 9 septembre et le 5 octobre prochains. La présidence de l’UCA indique que le calendrier détaillé des examens sera rendu public prochainement dans les sites des établissements universitaires concernés.